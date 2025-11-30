XIV. Leó pápa a keresztények egységét hirdette ortodox vezetőkkel találkozva

Isztambulban különböző felkezetek miséin vett részt a katolikus egyházfő. Az örmény apostoli egyház katedrálisában az örmény nép „bátor keresztény hitvallását” méltatta a történelem során, „gyakran tragikus körülmények között”.

II. Szahag konstantinápolyi örmény pátriárkához intézett üdvözlőbeszédében kijelentette, hogy a keresztényeknek „a közös apostoli hitből kell meríteniük, hogy visszaállíthassák azt az egységet, amely az egyház első évszázadaiban Róma és a közel-keleti egyházak között létezett”.

II. Szahag nem sokkal korábban szintén az egység fontosságát hangsúlyozta. A közös hit Krisztusban túlszárnyalja „a nemzetet, etnikai hovatartozást és az időt is” – mondta. A pátriárka kiemelte, hogy tekintettel a keresztények szenvedéseire a Közel-Keleten, az egység létfontosságúvá válik.

XIV. Leó ezt követően a konstantinápolyi ortodox egyház Szent György-katedrálisában vett részt szertartáson. Ott XIV. Leó pápa és I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka további lépéseket ígértek a keresztények egységének megteremtése útján.

I. Bartholomaiosz méltatta az 1965 óta elért teológiai eredményeket az egység felé vezető úton, és kijelentette, hogy azóta „a testvériség, a bizalom és a megértés szelleme” alakult ki. Hozzátette: imádkozik azért, hogy a hitvallással és a pápai tévedhetetlenséggel kapcsolatos vitás kérdések „oly módon oldódjanak meg, hogy értelmezésük többé ne legyen akadálya egyházaink egységének”.

A pápa hangsúlyozta, hogy a kölcsönös exkommunikáció 1965-ös feloldása óta „a megbékélés, a béke és a katolikusok és ortodoxok közötti egyre szorosabb közösség útján” haladnak. Mint mondta, a teológiai előrelépések nyomán „ma az a feladatunk, hogy fokozott erőfeszítéseket tegyünk a teljes közösség helyreállítására”.

A pápa ökumenikus szerepéről XIV. Leó kijelentette, hogy különleges feladata „mindenkinek szolgálni a világegyház szintjén”.

XIV. Leó vasárnap délután megérkezett Libanonba. A háború és válságok tépázta országban a pápa saját közlése szerint „újra hirdetni akarja a béke üzenetét a Közel-Keleten, egy olyan országban, amely annyira szenvedett”. Bejrútban a pápa először magánjellegű találkozókat tart Joseph Aun libanoni elnökkel, Nabih Berri parlamenti elnökkel és Navaf Szalám kormányfővel. Beszéde előtt XIV. Leó az elnöki palota kertjében egy cédrust ültet, amely fa Libanon nemzeti szimbóluma, és az ország zászlaján is szerepel.