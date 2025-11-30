Washington ma lezárná a vitát Ukrajnával

Az Egyesült Államok még ma, november 30-án meg akar állapodni Ukrajnával a béketerv két legvitatottabb pontjáról – a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról – írta az Axios .

A jelentés szerint ezek a témák állnak a középpontban a Miamiban zajló ukrán–amerikai tárgyalásokon.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a találkozó előtt úgy fogalmazott: „az ukránok pontosan tudják, mit várunk tőlük”. Az Axios arról is beszámolt, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner kedden, december 2-án szeretnék bemutatni a béketervet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

A béketervet korábban amerikai és orosz tisztviselők dolgozták ki, eredetileg 28 pontból állt, amelyek közül több Ukrajna számára elfogadhatatlan volt. A november 23-i genfi amerikai–ukrán egyeztetések után a Financial Times arról írt, hogy a dokumentumot jelentősen lerövidítették, 19 pontra. Trump ugyanakkor később azt közölte, hogy a terv 22 pontból áll.

Washington és Kijev hivatalosan továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a végleges részletekről kizárólag Donald Trump és Volodimir Zelenszkij személyes találkozóján születhet végső döntés.