2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Washington ma lezárná a vitát Ukrajnával

Steve Witkoff és Jared Kushner december 2-án szeretné bemutatni a béketervet Vlagyimir Putyin

MH
 2025. november 30. vasárnap. 16:07
Megosztás

Az Egyesült Államok még ma, november 30-án meg akar állapodni Ukrajnával a béketerv két legvitatottabb pontjáról – a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról – írta az Axios.

Washington ma lezárná a vitát Ukrajnával
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff egy korábbi találkozójukon
Fotó: AFP/Pool/Gavriil Grigorov

A jelentés szerint ezek a témák állnak a középpontban a Miamiban zajló ukrán–amerikai tárgyalásokon.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a találkozó előtt úgy fogalmazott: „az ukránok pontosan tudják, mit várunk tőlük”. Az Axios arról is beszámolt, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner kedden, december 2-án szeretnék bemutatni a béketervet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

A béketervet korábban amerikai és orosz tisztviselők dolgozták ki, eredetileg 28 pontból állt, amelyek közül több Ukrajna számára elfogadhatatlan volt. A november 23-i genfi amerikai–ukrán egyeztetések után a Financial Times arról írt, hogy a dokumentumot jelentősen lerövidítették, 19 pontra. Trump ugyanakkor később azt közölte, hogy a terv 22 pontból áll.

Washington és Kijev hivatalosan továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a végleges részletekről kizárólag Donald Trump és Volodimir Zelenszkij személyes találkozóján születhet végső döntés.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink