Végleg szétszakadt a brit Munkáspárt

A Labour egykori vezetője Liverpoolban tartotta új formációja, a „Your Party” (A Te Pártod) első kongresszusát, amellyel a Keir Starmer vezette kormányzó Munkáspárt balról kívánja kihívni – közölte az AFP .

Corbyn nyitóbeszédében egységre szólított fel, figyelmeztetve: a megosztottság azoknak árt, akiket képviselni akarnak. A rendezvényt azonban azonnal botrány kísérte: társalapítója, Zarah Sultana bojkottálta az első napot, tiltakozásul amiatt, hogy több aktivistát kizártak, mert állítólag a szélsőbaloldali Socialist Workers Party tagjai.

A párt szóvivője szerint más párt tagjai az alapszabály ellenére próbáltak csatlakozni. Corbyn 2019-ben minden idők egyik legrosszabb Labour-eredményével zárta a választást, majd lemondott, 2020-ban pedig kizárták, miután nem fogadta el a párton belüli antiszemitizmusról szóló vizsgálat következtetéseit. A 76 éves politikus 2024-ben már független jelöltként jutott vissza a parlamentbe, akárcsak a 32 éves Sultana.

Az AFP szerint az új párt már a rajtnál megosztott: a nyári bejelentés óta Corbyn és Sultana többször összeütközött, és a négy független képviselő közül kettő a belső ellentétek miatt visszalépett a közös projekttől.