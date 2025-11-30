2025. december 7., vasárnap

Vádemelések készülnek Zelenszkij pártjának képviselői ellen

Az egyik gyanúsított szerint a Mindics-ügy nem áll meg Jermaknál

 2025. november 30. vasárnap. 19:33
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) több képviselő ellen készül vádat emelni a „Nép szolgája” frakcióból – állította Telegram-csatornáján az előzetes letartóztatásban lévő Alekszandr Dubinszkij.

A végén még akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is sorra kerülhet
Fotó: AFP/Pool/Sarah Meyssonnier

A bejegyzés szerint az ügy a jogellenes jövedelmek legalizálásához, a jogosulatlan előnyszerzéshez, valamint az úgynevezett „benzines pénzekhez” kapcsolódik.

Dubinszkij azt írta, hogy ezek a havi kifizetések formálisan a parlamenti ülésekre való utazás költségeit fedezték, valójában azonban egy „fekete kasszából” származtak, amelyet az Ukrajnából elmenekült üzletember, Timur Mindics irányíthatott. A képviselő szerint a pontos érintetti kör még nem ismert, de a „gyanúsítások már készülnek”.

A bejelentés időben egybeesik azzal, hogy nemrég lemondott tisztségéről Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője. Távozására egy nappal azután került sor, hogy a NABU és a speciális korrupcióellenes ügyészség (SZAP) nyomozói házkutatást tartottak nála. A hatóságok hivatalosan eddig nem erősítették meg Dubinszkij értesüléseit.

