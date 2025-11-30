Trump erővel fenyegette meg Madurót

Donald Trump amerikai elnök egy telefonbeszélgetés során azzal fenyegette meg Nicolás Madurót, hogy az Egyesült Államok erőt alkalmazhat, ha a venezuelai elnök nem távozik önként a hatalomból – írta a The Wall Street Journal kormányzati forrásokra hivatkozva.

A lap értesülése szerint a felek az esetleges amnesztia feltételeiről is tárgyaltak, amely Maduróra, közvetlen munkatársaira és családtagjaikra is kiterjedhetne. Jelenleg mindannyian amerikai szankciós listán szerepelnek, és büntetőeljárás is folyik ellenük az Egyesült Államokban.

A Wall Street Journal szerint a beszélgetés során Trump egyértelművé tette: Washington csak akkor hajlandó továbblépni az egyezség irányába, ha Maduro kész lemondani az elnöki tisztségről. A lap forrásai úgy tudják, hogy a katonai erő alkalmazásának lehetőségét nyomásgyakorlásként vetette fel az amerikai elnök.

Korábban a The New York Times is beszámolt a két elnök közötti telefonbeszélgetésről. A New York Times szerint a hívás néhány nappal azelőtt történt, hogy a United States Department of State terrorszervezetté nyilvánította a „Napok Kartelljeként” ismert venezuelai csoportot, amelynek vezetésével az amerikai hatóságok szerint maga Nicolás Maduro is összefüggésbe hozható.