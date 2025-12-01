2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Szárazföldi akciót terveznek Venezuela ellen?

Az Egyesült Államok fokozza a nyomást, miközben Nicolás Maduro a honvédelemre készül

MH
 2025. december 1. hétfő. 3:12
Az Egyesült Államok új szintre emelheti a „drogellenes” hadműveletet Latin-Amerikában: Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy lezárják a venezuelai légteret az amerikai légitársaságok előtt – írta a Kommerszant. A lépést Caracas „gyarmatosító fenyegetésnek” és a szuverenitás megsértésének minősítette.

Nicolás Maduró venezuelai elnök
Fotó: AFP/Yuri Cortez

A döntés illeszkedik a Venezuela ellen fokozódó nyomásgyakorlásba. A Federal Aviation Administration már a héten figyelmeztette a cégeket a térségben tapasztalható fokozott katonai aktivitásra, a Pentagon pedig a Gerald R. Ford repülőgép-hordozó köré épülő „Southern Spear” művelettel erősítette meg jelenlétét a Karib-térségben, mintegy 15 ezer katonával és több mint tíz hadihajóval.

Trump Hálaadás-napi beszédében burkoltan szárazföldi akciót is belengetett a „drogkartellek” ellen, miközben a The Wall Street Journal szerint telefonon azzal fenyegette Nicolás Madurót, hogy önkéntes lemondás hiányában akár erőt is bevethetnek. A CNN által idézett elemzők úgy látják: Washington valódi célja a caracasi vezetés leváltása lehet, ám ez könnyen polgárháborúba, puccsba vagy egy új, katonai diktatúrába torkollhat. Bizonytalan az is, hajlandó-e az USA hosszú távon vállalni egy rendszerváltás költségeit és kockázatait.

