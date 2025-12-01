2025. december 7., vasárnap

Külföld

Svájcban nemet mondtak a nők sorkatonai szolgálatára

Az új országos örökösödési és adományozási adó bevezetését sem támogatták

MH
 2025. december 1. hétfő. 2:17
A svájci választók két jelentős társadalmi-politikai kérdésben is nemet mondtak a vasárnapi népszavazáson – számolt be róla a The Local.

Fotó: AFP/robertharding/Robert Harding RF/John Guidi

Az egyik kezdeményezés a kizárólag férfiakat terhelő kötelező sorkatonai szolgálat eltörlését és annak minden állampolgárra, nőkre is kiterjedő bevezetését célozta volna. A „Polgári kötelesség” néven futó javaslatot azonban a szavazók 84 százaléka, valamint a kantonok többsége is elutasította, így Svájcban marad a jelenlegi rendszer.

A másik elutasított indítvány egy új országos örökösödési és adományozási adó bevezetéséről szólt volna a 50 millió svájci frank feletti vagyonokra. A tervek szerint a befolyt összeget a klímaváltozás elleni küzdelemre és a 2050-re kitűzött karbonsemlegességi cél finanszírozására fordították volna. Ezt a javaslatot a szavazók 78 százaléka utasította el. A referendum eredménye egyértelmű jelzés: a többség elutasítja mind a kötelező társadalmi szolgálat kiterjesztését, mind a nagy vagyonokat érintő új adóterheket Svájcban.

