Putyin jövő héten találkozhat Trump különmegbízottjával

A találkozóra még Putyin indiai látogatása előtt kerülhet sor, pontos dátumot azonban egyelőre nem neveztek meg.

Peszkov nem árult el részleteket a megbeszélés tartalmáról sem, ugyanakkor a háttérben fontos diplomáciai egyeztetések zajlanak. Vasárnap ugyanis amerikai és ukrán tisztviselők tárgyalnak a béketervről az Egyesült Államokban, amelynek egyik kulcsszereplője éppen Witkoff.

Az ukrán sajtó korábbi értesülései szerint a különmegbízott több esetben is vitatott szerepet játszott: a nyugati médiában megjelent információk szerint közreműködött abban, hogy Ukrajna ne kapjon Tomahawk típusú rakétákat, valamint a Bloomberg kiszivárogtatott egy beszélgetést, amely Witkoff és Putyin tanácsadója, Jurij Usakov között zajlott.

A felvételen az amerikai diplomata állítólag tanácsokat adott Moszkvának arra vonatkozóan, miként érdemes bemutatni az orosz „békejavaslatokat” Trumpnak.

A kiszivárogtatás az Egyesült Államokban is felháborodást keltett, több szenátor Witkoff menesztését követelte. A Fehér Ház azonban kiállt mellette, Trump pedig ennek ellenére is bejelentette: különmegbízottját Moszkvába küldi. A Kreml és a sajtó értesülései szerint ez a látogatás a jövő héten esedékes.