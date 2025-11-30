Külföld
Orosz elemzők szerint még egy évig tarthat a háború
Kijev egyelőre csak ideiglenes lépésként tekint a harcok befagyasztására
Mincsenko úgy fogalmazott: „mindig van esély egy fekete vagy fehér hattyú felbukkanására”, vagyis egy váratlan fordulatra, de jelenleg mindkét félnek még van tartaléka a harc folytatásához. Szerinte ezért hiába indulnak meg a rendezésről szóló egyeztetések, a fegyveres konfliktus nem ér véget egyik napról a másikra.
A politológus a Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervéről folyó tárgyalásokat kommentálva azt mondta: Kijev egyelőre csak ideiglenes lépésként tekint a harcok befagyasztására, nem végleges megoldásként.
Mincsenko szerint Moszkvának olyan megállapodásra van szüksége, amely hosszú távú stabilitást és a jövőbeni konfliktusok elkerülését garantálja. Úgy fogalmazott: Oroszország „nagy katonai hatalom”, de a diplomácia és az elért eredmények rögzítése „nem mindig sikerül túl jól”.