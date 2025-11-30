Orosz elemzők szerint még egy évig tarthat a háború

A harc az ukrajnai béketárgyalások megkezdése után is legalább egy évig folytatódhat – véli Jevgenyij Mincsenko orosz politológus, akinek elemzését a Lenta idézte a hétvégén.

Donald Trump béketerve fontos, de az orosz elemzők szerint Kijev egyelőre nem akarja lezárni a háborút

Mincsenko úgy fogalmazott: „mindig van esély egy fekete vagy fehér hattyú felbukkanására”, vagyis egy váratlan fordulatra, de jelenleg mindkét félnek még van tartaléka a harc folytatásához. Szerinte ezért hiába indulnak meg a rendezésről szóló egyeztetések, a fegyveres konfliktus nem ér véget egyik napról a másikra.

A politológus a Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervéről folyó tárgyalásokat kommentálva azt mondta: Kijev egyelőre csak ideiglenes lépésként tekint a harcok befagyasztására, nem végleges megoldásként.

Mincsenko szerint Moszkvának olyan megállapodásra van szüksége, amely hosszú távú stabilitást és a jövőbeni konfliktusok elkerülését garantálja. Úgy fogalmazott: Oroszország „nagy katonai hatalom”, de a diplomácia és az elért eredmények rögzítése „nem mindig sikerül túl jól”.