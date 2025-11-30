2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Moszkva szerint behatolt az orosz hadsereg a donyecki Hrisine településre

MH/MTI
 2025. november 30. vasárnap. 17:08
Megosztás

Behatoltak az orosz fegyveres erők a donyecki régióban lévő Hrisine településre – közölte vasárnap az orosz védelmi tárca.

Moszkva szerint behatolt az orosz hadsereg a donyecki Hrisine településre
A donyecki Kosztyantynivkája frontvonalbeli városa romokban áll
Fotó: AFP/24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Oleg Petrasiuk

A korábbi orosz hadijelentések szerint az ukrán hadsereg az elmúlt napokban Hrisine felől próbálkozott támadásokkal a bekerített Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) megsegítésére. A vasárnapi moszkvai közlés szerint az orosz erők Pokrovszkban a város keleti részén és a Dinasz lakótelepen előrenyomultak és folytatták Rivne település „megtisztítását”, emellett visszavertek tíz, a város felmentését célzó támadást. Mirnohradban (Dimitrov) a beszámoló értelmében szintén folytatódik az ukrán egységek kiszorítása, amelyeknek az elmúlt egy nap alatt összességében több mint 260 katonájuk halt meg Pokrovszk térségében.

Moszkva szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, több mint ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több hadiüzemet, drónindító helyszínt, valamint üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, egy HIMARS-rakétát, továbbá 230 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A határ menti Belgorod megye Berjozovka községében két civil életét vesztette, amikor egy pilóta nélküli repülőszerkezet találta el az autót, amelyben utaztak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink