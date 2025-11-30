A korábbi orosz hadijelentések szerint az ukrán hadsereg az elmúlt napokban Hrisine felől próbálkozott támadásokkal a bekerített Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) megsegítésére. A vasárnapi moszkvai közlés szerint az orosz erők Pokrovszkban a város keleti részén és a Dinasz lakótelepen előrenyomultak és folytatták Rivne település „megtisztítását”, emellett visszavertek tíz, a város felmentését célzó támadást. Mirnohradban (Dimitrov) a beszámoló értelmében szintén folytatódik az ukrán egységek kiszorítása, amelyeknek az elmúlt egy nap alatt összességében több mint 260 katonájuk halt meg Pokrovszk térségében.

Moszkva szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, több mint ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több hadiüzemet, drónindító helyszínt, valamint üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, egy HIMARS-rakétát, továbbá 230 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A határ menti Belgorod megye Berjozovka községében két civil életét vesztette, amikor egy pilóta nélküli repülőszerkezet találta el az autót, amelyben utaztak.