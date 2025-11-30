Megszólalt Zelenszkij bukott hivatalvezetője

Az elnöki hivatal volt vezetője szerint Zelenszkij a történtek ellenére is a barátja marad, és azt állítja, sokat tett a béketerv Kijevnek kedvező átalakításáért.

Az rbc.ua írta meg, hogy Andrij Jermak első alkalommal kommentálta távozását az elnöki hivatal éléről. Azt mondta, nem neheztel Volodimir Zelenszkijre: „Ő a barátom volt e munka előtt, és az marad utána is.”

Hangsúlyozta: a Genfben zajló tárgyalásokon, az amerikaiakkal együttműködve az általa vezetett ukrán delegációnak sikerült elérnie, hogy a 28 pontos, eredetileg Moszkvának kedvező amerikai–orosz békecsomag az eredeti formájában „már nem létezik”, a módosított változat pedig szerinte előnyösebb Kijev számára.

Jermak szerint néhány vitás pont még nyitott, de bízik abban, hogy ezekben is meg lehet állapodni. Egyben leszögezte: megítélése szerint az elnök „a nyomás ellenére sem fog aláírni vagy jóváhagyni semmit, ami ellentétes Ukrajna érdekeivel”. Ugyanakkor keményen üzent bírálóinak is, beleértve azokat, akiket korábban szövetségeseinek tartott, de szerinte „elhagyták” őt. Úgy fogalmazott: ellenfelei „megkapják, amit megérdemelnek”, majd hozzátette: „Isten lesz a bírájuk.”

A cikk emlékeztet: november 28-án reggel a nemzeti korrupcióellenes iroda (NABU) és a speciális ügyészség házkutatást tartott Jermaknál, amit ő maga is megerősített, jelezve, hogy együttműködik a nyomozókkal. A nyomozás a beszámolók szerint a „Midasz” fedőnevű művelethez kapcsolódik, amely az energetikai szektort érintő visszaéléseket vizsgálja, és amelyben a „Kvartal–95” társtulajdonosa, Timur Mindics és több volt magas rangú tisztségviselő neve is felmerült.