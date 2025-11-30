2025. december 7., vasárnap

Előd

Lavrov: Európa sorra elgáncsolja megállapodásokat

Moszkva szerint Brüsszel és az uniós tagállamok eljátszották az esélyüket, hogy helyet kapjanak a béketárgyalásokon

MH
 2025. november 30. vasárnap. 18:52
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az európai országok sorra meghiúsították az ukrajnai rendezésre irányuló korábbi megállapodásokat – közölte a RIA Novosztyi.

Lavrov: Európa sorra elgáncsolja megállapodásokat
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: AFP/POOL/Vjacseszlav Prokofjev

Lavrov úgy fogalmazott: Európa „elbukta” a 2014 februárjában kötött megállapodást, és „semmit nem tett”, amikor az ellenzék elfoglalta a kormányzati intézményeket Kijevben. A miniszter szerint ugyanígy kudarcot vallottak a minszki egyezmények is, amelyek a donbaszi konfliktus politikai rendezését célozták.

A külügyminiszter felidézte a 2022 áprilisában, Isztambulban folytatott orosz–ukrán tárgyalásokat is, amelyek szerinte „Boris Johnson volt brit miniszterelnök követelésére”, és „Európa teljes ellenállása nélkül” futottak zátonyra.

Lavrov emlékeztetett: korábban már azt mondta, hogy az európai országok „maguk utasították el” a lehetőséget, hogy érdemben hozzájáruljanak a rendezéshez.

