Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az európai országok sorra meghiúsították az ukrajnai rendezésre irányuló korábbi megállapodásokat – közölte a RIA Novosztyi .

Lavrov úgy fogalmazott: Európa „elbukta” a 2014 februárjában kötött megállapodást, és „semmit nem tett”, amikor az ellenzék elfoglalta a kormányzati intézményeket Kijevben. A miniszter szerint ugyanígy kudarcot vallottak a minszki egyezmények is, amelyek a donbaszi konfliktus politikai rendezését célozták.

A külügyminiszter felidézte a 2022 áprilisában, Isztambulban folytatott orosz–ukrán tárgyalásokat is, amelyek szerinte „Boris Johnson volt brit miniszterelnök követelésére”, és „Európa teljes ellenállása nélkül” futottak zátonyra.

Lavrov emlékeztetett: korábban már azt mondta, hogy az európai országok „maguk utasították el” a lehetőséget, hogy érdemben hozzájáruljanak a rendezéshez.