Kim új, „fontos küldetést” jelölt ki a légierőnek
Phenjan új stratégiai katonai eszközök hadrendbe állításáról számolt be
Kim Dzsongun
Fotó: AFP/KCNA via KNS/STR
A bejelentés a légierő fennállásának 80. évfordulójára rendezett eseményen hangzott el, amely a tájékoztatás szerint hamarosan új stratégiai katonai eszközökhöz jut. A közlemény hangsúlyozza: a „párt és a haza” nagy reményeket fűz a légierőhöz, amelynek határozottan fel kell lépnie mindenfajta kémkedéssel és feltételezett katonai provokációval szemben.
Kim Dzsongun külön is kiemelte, hogy a légierő már nemcsak a hagyományos védelemben, hanem az ország nukleáris elrettentő erejének biztosításában is szerepet játszik, ami új szintre emeli a fegyvernem jelentőségét Észak-Korea katonai doktrínájában.