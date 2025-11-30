2025. december 7., vasárnap

Kim új, „fontos küldetést” jelölt ki a légierőnek

Phenjan új stratégiai katonai eszközök hadrendbe állításáról számolt be

 2025. november 30. vasárnap. 17:24
Kim Dzsong Un új stratégiai feladatot szán az észak-koreai légierőnek, amely szerinte már a nukleáris elrettentésben is szerepet kap – írták meg többen a Korean Central News Agency közlése alapján.

Kim új, „fontos küldetést” jelölt ki a légierőnek
Kim Dzsongun
Fotó: AFP/KCNA via KNS/STR

A bejelentés a légierő fennállásának 80. évfordulójára rendezett eseményen hangzott el, amely a tájékoztatás szerint hamarosan új stratégiai katonai eszközökhöz jut. A közlemény hangsúlyozza: a „párt és a haza” nagy reményeket fűz a légierőhöz, amelynek határozottan fel kell lépnie mindenfajta kémkedéssel és feltételezett katonai provokációval szemben.

Kim Dzsongun külön is kiemelte, hogy a légierő már nemcsak a hagyományos védelemben, hanem az ország nukleáris elrettentő erejének biztosításában is szerepet játszik, ami új szintre emeli a fegyvernem jelentőségét Észak-Korea katonai doktrínájában.

