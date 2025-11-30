Kegyelmet kért Benjamin Netanjahu

Kegyelmet kért Izrael államfőjétől Benjamin Netanjahu miniszterelnök, aki ellen több korrupciós ügyben folyik bírósági eljárás – közölte az AFP az elnöki hivatal tájékoztatása alapján.

Jáhákov Herzog hivatalos közleménye szerint a beadvány „rendkívüli kérelemnek” minősül, amelyet csak az összes érintett szerv véleményének kikérése után fognak elbírálni.

Netanjahut három különböző ügyben vádolják. A vádirat szerint ő és felesége, Sára több mint 260 ezer dollár értékben fogadott el ajándékokat – ékszereket, pezsgőt, szivarokat – tehetős üzletemberektől politikai szívességekért cserébe. Két másik ügyben az a vád, hogy a kormányfő megpróbált számára kedvezőbb sajtóvisszhangot kialkudni izraeli médiatulajdonosokkal. Netanjahu mindvégig tagadta a vádakat.

Herzog hivatala azt is megerősítette, hogy november 12-én levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől, aki Netanjahu előzetes kegyelemben részesítésére szólította fel.

Trump szerint a folyamat „politikai és indokolatlan” eljárás, miközben – saját szavai szerint – tiszteletben tartja az izraeli igazságszolgáltatás függetlenségét. Az amerikai elnök októberi izraeli látogatásán úgy fogalmazott: „szivarok és pezsgő – kit érdekel ez?”, majd nyilvánosan kérdezte Herzogot, miért nem ad kegyelmet a miniszterelnöknek.