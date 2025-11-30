Külföld
Kazahsztán tiltakozott az ukrán dróntámadás miatt
A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) korábban közölte, hogy a fekete-tengeri terminál mólója jelentős károkat szenvedett egy ukrán haditengerészeti drón támadásában, ezért a működést felfüggesztették.
Ajbek Szmadijarov kazah külügyi szóvivő egy nyilatkozatban azt írta: országa tiltakozást nyújt be „(az oroszországi) Novoroszijszk kikötőjének vizein található nemzetközi kaszpi-tengeri olajvezeték kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett újabb szándékos támadás miatt”. „Ez az incidens már a harmadik agresszió egy olyan polgári célpont ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái szavatolják” – figyelmeztetett a kazah külügyi tárca.