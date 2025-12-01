Külföld
India orosz fegyvereket vásárolna
A lapértesülések szerint Újdelhi Szu–57 vadászgépeket és az SZ–500 légvédelmi rendszereket szeretne
Az indiai légierő élénken érdeklődik az orosz Szu-57-esek iránt
Fotó: AFP/Idrees Mohammed
A lap forrásai szerint egy ilyen volumenű fegyverüzlet komolyan megterhelné India és az Egyesült Államok kapcsolatait, Washington ugyanis már korábban is bírálta Újdelhi szoros orosz együttműködését. Az indiai külügyminisztérium és a védelmi tárca egyelőre nem válaszolt a hírügynökség megkeresésére, Moszkva pedig nem közölt részleteket a látogatás napirendjéről.