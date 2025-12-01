2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

India orosz fegyvereket vásárolna

A lapértesülések szerint Újdelhi Szu–57 vadászgépeket és az SZ–500 légvédelmi rendszereket szeretne

MH
 2025. december 1. hétfő. 1:46
Megosztás

Az Bloomberg értesülései szerint India a jövő héten tárgyalásokat kezdene Oroszországgal Szu–57 vadászgépek és az SZ–500 légvédelmi rendszer beszerzéséről. A kérdés várhatóan Vlagyimir Putyin indiai látogatásán kerül napirendre.

India orosz fegyvereket vásárolna
Az indiai légierő élénken érdeklődik az orosz Szu-57-esek iránt
Fotó: AFP/Idrees Mohammed

A lap forrásai szerint egy ilyen volumenű fegyverüzlet komolyan megterhelné India és az Egyesült Államok kapcsolatait, Washington ugyanis már korábban is bírálta Újdelhi szoros orosz együttműködését. Az indiai külügyminisztérium és a védelmi tárca egyelőre nem válaszolt a hírügynökség megkeresésére, Moszkva pedig nem közölt részleteket a látogatás napirendjéről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink