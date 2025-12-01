India orosz fegyvereket vásárolna

Az Bloomberg értesülései szerint India a jövő héten tárgyalásokat kezdene Oroszországgal Szu–57 vadászgépek és az SZ–500 légvédelmi rendszer beszerzéséről. A kérdés várhatóan Vlagyimir Putyin indiai látogatásán kerül napirendre.

A lap forrásai szerint egy ilyen volumenű fegyverüzlet komolyan megterhelné India és az Egyesült Államok kapcsolatait, Washington ugyanis már korábban is bírálta Újdelhi szoros orosz együttműködését. Az indiai külügyminisztérium és a védelmi tárca egyelőre nem válaszolt a hírügynökség megkeresésére, Moszkva pedig nem közölt részleteket a látogatás napirendjéről.