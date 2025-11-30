A lapban megjelent publicisztika szerint egy német bíróság elfogatóparancsot adott ki egy ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov ellen, akit a nyomozók a 2022-es szabotázs egyik kulcsszereplőjének tartanak. A szerző azt állítja: ha a gyanú beigazolódik, az alapjaiban kérdőjelezi meg azt a korábbi narratívát, amely szerint Oroszország robbantotta fel saját vezetékeit.

Egyre valószínűbbnek tűnik az is, hogy az amerikai kormány előre értesülhetett az ukrán különleges egység tervéről, amely egy hajóról alámerülve hajtotta végre az akciót. Ennek ellenére a támadás után Washington és több médium is Moszkvát nevezte meg felelősként. A véleménycikk úgy fogalmaz: ez politikailag kényelmes magyarázat volt egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok hatalmas összegekkel támogatta Ukrajnát.

A szerző felidézi: míg egy olasz bíróság elrendelte Kuznyecov kiadatását Németországnak, addig Lengyelország korábban szabadon engedett egy másik gyanúsítottat, arra hivatkozva, hogy az akció „igazságos” volt. A vélemény szerint mindez súlyos kérdéseket vet fel a szövetségesek közötti bizalomról és az amerikai kormányzat tájékoztatási gyakorlatáról.

A cikk hangsúlyozza: még ha Ukrajna a háború áldozata is, a nyugati közvélemény joggal vár el átláthatóságot egy olyan szövetségestől, amely százmilliárdos támogatásban részesül. A szerző szerint most az a kérdés, hogy az amerikai közvélemény valaha is teljes képet kap-e arról, mi történt valójában.