Hadgyakorlat indult az orosz határ közelében

A műveletben mintegy 3 ezer katona vesz részt

 2025. november 30. vasárnap. 16:41
Finnország Nagy-Britanniával közös hadgyakorlatot indított „Northern Axe 2025” (Északi Bárd 2025) néven az orosz határhoz közeli Kuhmóban – írta az rbc.ua.

Finn katonák gyakorlatoznak
Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

A műveletben mintegy 3 ezer katona vesz részt, közülük 600 tartalékos. A gyakorlaton a Kainuu és Észak-Karélia határőregységei, valamint brit alakulatok működnek együtt.

A hadgyakorlat célja, hogy a csapatok védelmi, feltartóztató, támadó és éjszakai harcászati feladatokat gyakoroljanak az északi Finnország nehéz terepviszonyai között. Ari Laaksonen dandártábornok szerint az együttműködés erősíti a szövetségesek közötti hadműveleti összhangot. Összesen mintegy 600 katonai jármű – köztük harckocsik – vesz részt az akcióban, továbbá két NH90 szállító helikopter, egy MD 500 könnyű helikopter és különböző típusú drónok is támogatják a műveleteket.

A cikk emlékeztet: az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációja óta a NATO-országok látványosan fokozták a kiképzési tevékenységet. Szeptemberben Lengyelországban rendezték az Iron Defender–25 stratégiai gyakorlatot, amely az év legnagyobb hadmozdulata volt az országban: mintegy 30 ezer katona és több mint 600 eszköz részvételével, szárazföldi, légi és tengeri komponenssel. A finn–brit manőver ebbe a sorba illeszkedve jelzi a szövetségesek fokozott felkészülését Oroszország közvetlen szomszédságában.

