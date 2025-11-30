A politikus szerint az ukrán elnök „újabb csekkel távozik” majd, és az esemény a „Zelenszkij közlegény megmentése” (ez gúnyos utalás a Ryan közlegény megmentése című filmre) fedőnevű politikai művelet része, miközben szerinte „a kijevi rezsim hatalmas korrupciója most lepleződik le”.

Philippot úgy fogalmazott, hogy a találkozó egy olyan akció, amelynek valódi jelszava: „szabotálni kell a békét”, és ebben Emmanuel Macron francia elnök, valamint „az összes vele tartó európai héja” is részt vesz.

Az Elysée-palota korábban közölte, hogy Macron december 1-jén fogadja Zelenszkijt Párizsban. A hivatalos tájékoztatás szerint a felek az „igazságos és tartós béke feltételeiről” egyeztetnek majd a genfi tárgyalások, az amerikai béketerv és az európai partnerekkel folytatott konzultációk folytatásaként.