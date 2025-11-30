Ezek az amerikai városok tűnnének el egy atomcsapáskor

A bolde cikke szerint a nukleáris háború gondolata ma is sokakat foglalkoztat: védelmi elemzők és nemzetbiztonsági tervezők régóta modellezik, mely amerikai városok szerepelnének az első csapás célpontjai között.

A portál hangsúlyozta: nem félelemkeltésről, hanem arról van szó, milyen politikai, gazdasági és katonai szerep alapján dőlne el, hová csapnának le először.

A lista élén Washington D.C. áll, mint az amerikai állam szíve: itt található a Fehér Ház, a Capitolium és a Pentagon, vagyis a politikai és katonai irányítás kulcspontjai. A főváros elvesztése egyszerre bénítaná meg a kormányzást és a hadsereg működését, ezért a legtöbb forgatókönyvben kiemelt célpontnak számít.

New York a pénzügyi és kulturális súlya miatt kerül elő: a Wall Street, a tőzsde és a globális médiaközpontok megsemmisítése világgazdasági láncreakciót indítana el. Hasonló logika mentén fontos célpont Los Angeles és San Francisco is, előbbi a szórakoztatóipar és a kereskedelem, utóbbi a Szilícium-völgy és a technológiai infrastruktúra miatt.

Houston az energiaipar „fővárosaként” szerepel a forgatókönyvekben: egy csapás az olaj- és gázipari központra az egész világ energiaellátását érintené. Chicago és Atlanta a közlekedési és logisztikai csomópontok miatt számítanak stratégiai célpontnak, nagy repülőtereik és vasúti, légi összeköttetéseik miatt az egész ország működésére kihatnának.

A tengerparti nagyvárosok – Miami, Seattle, San Francisco – esetében a kikötők, a kereskedelmi útvonalak és a katonai jelenlét adják a kockázatot. Boston az elit egyetemek és kutatóközpontok, Detroit pedig a járműipar és a hadiipari kapacitások miatt jelenik meg a modellekben, Las Vegas pedig a turizmus és a szolgáltatószektor szimbolikus központjaként.

A cikk szerint ezek a forgatókönyvek nem azért készülnek, hogy pánikot keltsenek, hanem azért, hogy emlékeztessenek: a nagyhatalmi konfliktusok tétje nagyon is konkrét, és minden ilyen lista valójában a diplomácia és a feszültségcsökkentés fontosságát hangsúlyozza.