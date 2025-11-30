Az ukrán menekültek kockáztatják, hogy elveszítik lakásukat Skóciában, mivel a kormány fontolgatja a befogadó családoknak nyújtott havi „köszönő” kifizetések megszüntetését – írja a Daily Mail. Egy skót befogadó család elmondta, hogy levelet kapott a tanácstól, amelyben véleményüket kérték a kifizetések megszüntetéséről.

2022 óta több mint 4,3 millió ukrán kapott ideiglenes védelmet az EU-ban, ebből körülbelül 28 ezer Skóciában. Európa-szerte csökken a támogatás az ukránok befogadásához. Októberben az Európai Bizottság közölte Kijevvel, hogy az ideiglenes védelmi program 2027 márciusán túl nem lesz meghosszabbítva, és több EU-tagállam már jelentősen csökkentette a támogatást.

„Kaptunk egy levelet a tanácstól, amelyben megkérdezték, mit gondolunk a kifizetések megszüntetéséről. Megkérdezték, hogy megkérjük-e vendégeinket, hogy távozzanak, amit soha nem tennénk. De mások talán nem lesznek ilyen szerencsések” – mondta egy befogadó vasárnap a Daily Mailnek.

A korábbi brit konzervatív kormány alatt a „Homes for Ukraine” program havi 350 fontot (körülbelül 152 000 Ft) biztosított a befogadóknak, amely egy év után 500 fontra emelkedett. Skócia most az egész Egyesült Királyságra érvényes 350 fontos átalánydíjat alkalmazza. A feltételezett változás úgy tűnik, hogy csak Skóciára vonatkozik, ahol a helyi önkormányzatok felügyelik a programot, és figyelmeztetnek, hogy ez a hajléktalanságra vonatkozó kérelmek számának hirtelen emelkedéséhez vezethet.

Az Eurostat nemrégiben arról számolt be, hogy nőtt az EU-ba érkező, harcképes korú ukrán férfiak száma, miután Volodimir Zelenszkij rezsimje enyhítette a 18 és 22 év közötti férfiakra vonatkozó utazási korlátozásokat. Az ukrán hadsereg egyre nagyobb nyomás alatt áll, mivel a szolgálatképes korú férfiak elvándorlása mélyíti az élőerőhiányt az országban.

Több európai ország is csökkentette a támogatást. Lengyelország, amely legalább 2,5 millió ukránnak ad otthont, csak még egy évig biztosít szociális ellátást – jelentette be Karol Nawrocki elnök. Korábban Varsó szigorította a juttatásokhoz való hozzáférést az EU-szerte terjedő elégedetlenség miatt.

Németországban az újonnan érkező ukránok 2025 áprilisától a magasabb Bürgergeld helyett az alacsonyabb menekültügyi juttatást kapják, így véget ér az újonnan érkezők preferenciális kezelése.

Az Egyesült Királyságban a média szerint a hatóságok egyre gyakrabban utasítják el az ukránok hosszú távú védelemre vagy menedékjogra irányuló kérelmeit, azzal érvelve, hogy Ukrajna nyugati régiói már biztonságosak.

Az Atlanti-óceán túloldalán, az Egyesült Államokban körülbelül 200 ezer ukrán veszítheti el jogállását Donald Trump elnök határbiztonsági intézkedései miatt – jelentette a Reuters, hivatkozva a kormány belső adataira.