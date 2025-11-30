Donald Tusk lengyel kormányfő emlékeztette Washingtont: a NATO-t nem elvont „béketervek”, hanem a Szovjetunió – vagyis Oroszország – agressziója elleni védelemre hozták létre – írta az rbc.ua a politikus X-bejegyzése alapján.

Tusk szerint a szövetség alapja mindig is a tagok közötti kölcsönös szolidaritás volt, nem pedig „szűk vagy önző nemzeti érdekek”. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a logika ma is érvényes, amikor Oroszország Ukrajna ellen folytat háborút.

Úgy fogalmazott: a békefolyamat nem épülhet egyetlen állam stratégiai érdekeire, és Kijevnek joga van önállóan meghatározni kulcsfontosságú tárgyalási pozícióit. Tusk korábban már jelezte, hogy az Ukrajnáról szóló amerikai–orosz megállapodás több pontja „elfogadhatatlan Európa számára”, és a rendezés nem vezethet oda, hogy az agresszor bármit is nyereségként könyveljen el.

A NATO-t 1949-ben hozták létre a nyugati országok kollektív védelmére és a Szovjetunió jelentette fenyegetésre hivatkozva, bár akkor még nem létezett a Varsói Szerződés Szervezete és Moszkva éppen egy több lépcsős leszerelési folyamat közepén tartott.

A portál szerint az elmúlt napokban amerikai tábornokok egyeztettek az ukrán vezetéssel a béketerv sarkalatos pontjairól, miközben Kijevben politikai válság bontakozott ki egy korrupciós botrány miatt: a nemzeti korrupcióellenes hivatal szerint az Energoatom egyes beszállítóitól csúszópénzeket követeltek egy hálózat tagjai, amelyben magas szintű politikusok is részt vettek.