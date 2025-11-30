Csaknem 160 összecsapás kevesebb mint egy nap alatt

Az rbc.ua az ukrán vezérkar közlése alapján arról írt, hogy november 29-én 16 óráig 157 harci összecsapást regisztráltak a teljes frontszakaszon. A leghevesebb harcok továbbra is a pokrovszki irányban zajlottak, ahol egyetlen nap alatt 56 támadást hajtottak végre az orosz erők, többek között Pokrovszk, Mirnograd, Rodinszke és Liszivka térségében, tíz ütközet pedig még a jelentés idején is tartott.

Az ukrajnai Donyecki területen lévő Pokrovszkban már csak a romok maradtak hátra a háború mementójaként

Az északi Szlobozsanszk és a kurszki térségben az orosz fél négy légicsapást mért, hat irányított légibombát vetett be, valamint mintegy 60 tüzérségi támadást hajtott végre ukrán állások és települések ellen. A déli Szlobozsanszk irányban hat támadást vertek vissza az ukrán erők, két harc még folytatódott.

Kupjanszk térségében hét ellenséges támadást hárítottak el, Liman irányában pedig 17 roham történt, amelyek közül 11 még a jelentés időpontjában is tartott. Szlovjanszk és Kramatorszk környékén több kisebb támadás zajlott, amelyeket az ukrán erők többségében megállítottak. Kosztyantinyinivka térségében 14 támadást vertek vissza, két összecsapás pedig még folyamatban volt.

Az alekszandrivkai irányban 24 támadást hárítottak el, Huljajpol térségében tíz harci érintkezést rögzítettek, az Orihivi irányban pedig hét támadás történt. A Dnyeper menti szakaszon a jelentés szerint az adott időpontig nem volt összecsapás.

A vezérkar adatai szerint az orosz hadsereg 24 óra leforgása alatt 910 katonát veszített, továbbá három tüzérségi rendszert, 64 járművet és 106 drónt semmisítettek meg az ukrán erők. A jelentés emlékeztetett arra is, hogy Volodimir Zelenszkij elnök utasította a védelmi minisztert egy új védelmi terv kidolgozására a harctéri tapasztalatok és az „új prioritások” alapján.