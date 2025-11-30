Büntetőeljárás indult Andrij Jermak ellen

A bejegyzés szerint Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnökét azzal gyanúsítják, hogy bűnsegédként közreműködött egy „agresszív háború” megtervezésében, előkészítésében és lefolytatásában, valamint tiltott hadviselési eszközök és módszerek alkalmazásában. A közlés konkrét büntető törvénykönyvi tényállásokat is felsorol.

A csatornán közzétett anyag nemcsak a vádak jogi minősítését tartalmazza, hanem személyes adatokat is Jermakról: részleteket közöl családtagjairól, járműveiről, telefonszámairól, valamint egyéb, azonosításra alkalmas információkról. A közlemény nem tér ki arra, hogy a nyomozás milyen szakaszban tart, és arra sem, történt-e már bármilyen eljárási cselekmény az ügyben.