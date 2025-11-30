2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Büntetőeljárás indult Andrij Jermak ellen

Zelenszkij volt kabinetfőnökét háborús bűnökkel vádolják

MH
 2025. november 30. vasárnap. 14:28
Büntetőeljárás indult Andrij Jermak ellen Harkiv megyében – közölte a harkivi orosz katonai–polgári közigazgatás belügyi igazgatóságának Telegram-csatornája.

Büntetőeljárás indult Andrij Jermak ellen
Andrij Jermak az ukrán elnöki iroda volt vezetője
Fotó: NurPhoto via AFP/Ruslan Kaniuka

A bejegyzés szerint Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnökét azzal gyanúsítják, hogy bűnsegédként közreműködött egy „agresszív háború” megtervezésében, előkészítésében és lefolytatásában, valamint tiltott hadviselési eszközök és módszerek alkalmazásában. A közlés konkrét büntető törvénykönyvi tényállásokat is felsorol.

A csatornán közzétett anyag nemcsak a vádak jogi minősítését tartalmazza, hanem személyes adatokat is Jermakról: részleteket közöl családtagjairól, járműveiről, telefonszámairól, valamint egyéb, azonosításra alkalmas információkról. A közlemény nem tér ki arra, hogy a nyomozás milyen szakaszban tart, és arra sem, történt-e már bármilyen eljárási cselekmény az ügyben.

