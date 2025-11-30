2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Bécsben kivégzésszerű gyilkosság áldozata lett egy ukrán menekült

A férfit holttestét csak fogászati módszerekkel tudták azonosítani

MH
 2025. november 30. vasárnap. 16:21
Megosztás

Brutális körülmények között öltek meg egy 21 éves ukrán háborús menekültet Bécsben – írta a Kronen Zeitung.

Bécsben kivégzésszerű gyilkosság áldozata lett egy ukrán menekült
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/APA/Hans Punz

A fiatal férfit fogászati módszerrel tudták beazonosítani, holttestét egy kiégett fekete Mercedesben találták meg a Donaustadt kerületében. A boncolás szerint nem az elszenvedett verés, hanem hőguta és füstmérgezés okozta a halálát, vagyis minden jel arra utal, hogy még élt, amikor az autót rágyújtották.

A lap szerint a férfit egy luxusszálloda mélygarázsában, a Duna-csatorna közelében verhette meg egy férficsoport egy „kétes találkozó” során. A súlyosan bántalmazott ukránt ezután a saját kocsija hátsó ülésére rakták, majd a gyilkosság feltételezett elkövetői a kocsival egy kiskertes övezethez hajtottak, és felgyújtották a járművet az áldozattal együtt.

Az ügyben a bécsi tartományi bűnügyi hivatal (LKA) emberölés miatt nyomoz, a hatóságok feltételezése szerint több elkövető is részt vehetett a támadásban. A nyomozók az áldozat közvetlen környezetét, ismerőseit és kapcsolatait vizsgálják: nem kizárt, hogy a fiatal férfi sötét ügyletekbe keveredett, de személyes indítékot sem zárnak ki.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink