Bécsben kivégzésszerű gyilkosság áldozata lett egy ukrán menekült

A fiatal férfit fogászati módszerrel tudták beazonosítani, holttestét egy kiégett fekete Mercedesben találták meg a Donaustadt kerületében. A boncolás szerint nem az elszenvedett verés, hanem hőguta és füstmérgezés okozta a halálát, vagyis minden jel arra utal, hogy még élt, amikor az autót rágyújtották.

A lap szerint a férfit egy luxusszálloda mélygarázsában, a Duna-csatorna közelében verhette meg egy férficsoport egy „kétes találkozó” során. A súlyosan bántalmazott ukránt ezután a saját kocsija hátsó ülésére rakták, majd a gyilkosság feltételezett elkövetői a kocsival egy kiskertes övezethez hajtottak, és felgyújtották a járművet az áldozattal együtt.

Az ügyben a bécsi tartományi bűnügyi hivatal (LKA) emberölés miatt nyomoz, a hatóságok feltételezése szerint több elkövető is részt vehetett a támadásban. A nyomozók az áldozat közvetlen környezetét, ismerőseit és kapcsolatait vizsgálják: nem kizárt, hogy a fiatal férfi sötét ügyletekbe keveredett, de személyes indítékot sem zárnak ki.