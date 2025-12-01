Az ukrán hírszerzés feltörte az orosz titkos kommunikációt

Az ukrán katonai hírszerzés szerint sikerült azonosítani és feltörni az orosz speciális híradóhálózat termináljait az ukrajnai front mentén és Afrikában – írta az rbc.ua a GUR közlésére hivatkozva.

A portál szerint a nagy technológiai igényű háborúban különösen fontos a Kreml terveinek időbeni leleplezése. Az ukrán katonai hírszerzés ezért kiemelt figyelmet fordít az orosz vezetési pontok mozgásának követésére, abból a célból, hogy minél több információt nyerjen ki, és kedvező helyzetben magát a parancsnoki állományt is megsemmisítse.

A GUR tájékoztatása szerint technikai és operatív eszközök kombinálásával sikerült feltérképezni az orosz hadsereg „speciálisan védett híradótermináljainak hálózatát” az ukrán frontvonal mentén, valamint az afrikai műveleti területeken.

A hírszerzés azt közölte, hogy az így megszerzett adatok segítségével hosszabb ideig tudták nyomon követni az orosz megszálló erők terveit és mozgását. Most viszont döntés született a terminálok pontos geolokációjának nyilvánosságra hozataláról és fizikai megsemmisítéséről, hogy az orosz fél elveszítse ezeket a képességeit.

Az rbc.ua emlékeztetett: a GUR októberben több mint száz olyan hajóról és kapitányról közölt adatokat, amelyek orosz és iráni, szankciók alá eső olajat, valamint „elrabolt ukrán” gabonát szállítottak. Ugyanebben a hónapban a hírszerzés több mint 80 orosz védelmi üzemet is azonosított, amelyek a beszámoló szerint továbbra sem szerepelnek a szankciós listákon.