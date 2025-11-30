2025. december 7., vasárnap

Előd

A kormány lemondásáért tüntettek Madridban

MH/MTI
 2025. november 30. vasárnap. 23:33
Tízezrek követelték tüntetésen Spanyolországban vasárnap a Pedro Sánchez miniszterelnök vezette kormány lemondását.

A kormány lemondásáért tüntettek Madridban
A „Maffia vagy demokrácia?” mottóval meghirdetett tüntetés résztvevői
Fotó: Francesco Militello Mirto / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A madridi megmozdulás résztvevői korrupcióval vádolták a baloldali kormányt, amelynek lemondását és új választások kiírását követelték. A „Maffia vagy demokrácia?” mottóval meghirdetett tüntetésre az ellenzék vezető ereje, az Alberto Núnez Feijóo vezette konzervatív Néppárt (PP) szólított fel. A PP szerint mintegy 80 ezren vonultak ki az utcákra.

A spanyol belügyminisztérium a résztvevők számát ennek nagyjából a felére becsülte. Ekkora megmozdulás Sánchez kormánya ellen legutóbb júniusban volt Madridban. A tüntetések előzménye, hogy kedden vizsgálati őrizetet rendeltek el José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és egykori tanácsadója, Koldo García ellen.

A spanyol legfelsőbb bíróság egy határozatban már november elején vádemelést javasolt ellenük a koronavírus-világjárvány alatt kötött szabálytalan maszkbeszerzési szerződések miatt. A döntés indoklása szerint Ábalos kormányzati pozícióját kihasználva, „megfelelő gazdasági előnyért cserébe” előnyben részesíthetett bizonyos cégeket a közbeszerzéseknél, és ezzel vesztegetés, bűnszervezeti tagság, befolyással való üzérkedés és közpénzek sikkasztása bűncselekményét követhette el.

A következő parlamenti választás Spanyolországban 2027 második felében lenne esedékes. Az ellenzék azonban egyre hangosabban követeli az előrehozott választások kiírását. „Egész Spanyolországnak elege van a korrupcióból. (...) Elég ennyi a romlásból és a sok értelmetlenségből” – hangsúlyozta Feijóo. „Menjenek végre, menjenek és hirdessenek meg előrehozott választást, hogy a polgárok szólhassanak, szavazhassanak és dönthessenek” – fűzte hozzá.

