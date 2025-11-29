Zelenszkij hatalmának végső próbája legjobb barátjának bukása

Andrij Jermak az ukrán elnök legrégebbi támogatója, barátja, szövetségese volt. Féltve őrizte hatalmi pozícióit, Zelenszkij védelme érdekében azonban kénytelen volt távozni. Kijevben megkezdődtek az utódlási harcok.

Jermak (b) hírhedt volt arról, hogy kíméletlenül őrizte a Zelenszkijhez való hozzáférést

Zelenszkij legerősebb segítőjének, legjobb barátjának bukása a háború lezárását célzó tárgyalásokban is hatással lehet Kijev pozíciójára. Az ukrán fővárosban az „erős ember” távozása után rettentő hatalmi harcok kezdődtek el.

Az ukrán hatalmi elit valóságos forradalom előtt áll, miután Volodimir Zelenszkijnek alkalmazkodnia kell a helyzethez legközelebbi tanácsadója, fő végrehajtója és leghűségesebb bizalmasa, Andrij Jermak nélkül. Jermak pénteken mondott le, miután lakását átkutatták, és a felelősségre vonás elől a frontra menekült.

Jermak – a szürke eminenciás

Jermak lemondása alapvetően átalakítja az ukrán belpolitikát, és nagy hatással van a háború lezárását célzó tárgyalásokra, ugyanis ő vezette az ukrán delegációt a Fehér Házzal folytatott béketárgyalásokon.

Jermak volt a kulcseleme annak a hatalmi rendszernek, amelyet Zelenszkij felépített

– mondta a Guardian című brit lapnak Volodimir Feszenko, kijevi politikai elemző.

Jermak korábban szellemi tulajdonjogi ügyvédként dolgozott, majd B-kategóriás filmproducer lett, később pedig Zelenszkij produkciós cégének ügyvédje. Akkoriban Zelenszkij még közepesen híres színész, komikus volt. Amikor barátja 2019-ben megnyerte az elnökválasztást, Jermak is vele tartott a politikába: először külpolitikai tanácsadóként, majd egy évvel később kabinetfőnökként.

A háború évei alatt Jermak megközelíthetetlennek és érinthetetlennek tűnt, egyre közelebb kerülve az elnökhöz.

Ő irányította Ukrajna külpolitikai csatornáinak legérzékenyebb vonalait,

rendszeresen egyeztetett a szövetséges országok nemzetbiztonsági tanácsadóival, és

ő vezette a béketárgyalásokon dolgozó ukrán csapatot.

Emellett Zelenszkij fő politikai „intézőjeként” is működött, gyakran adott utasításokat minisztereknek, és széles körben úgy tekintettek rá, mint az elnök akaratának személyes megtestesítőjére. Például ő utazott Londonba, hogy találkozzon Valerij Zaluzsnij volt főparancsnokkal, akit Zelenszkij legveszélyesebb politikai kihívójaként tartottak számon, és akit megpróbált rávenni, hogy csatlakozzon az elnök csapatához – miután Zelenszkij a londoni nagyköveti pozícióba száműzte.

Az ukrán elit legtöbb szereplője nem kedvelte Jermakot, ugyanakkor sokan kelletlen tisztelettel adóztak munkabírásának és könyörtelen taktikázásának.

Néhányan úgy vélték, hogy ez a demokráciában szokatlanul magas fokú kontroll indokolható háborús helyzetben.

Jermak maga távozott, barátját, pártfogoltját védte

Még pénteken is, amikor Jermak lakását átkutatták, kevesen gondolták, hogy ez a hivatalából való távozását eredményezi. Az ukrán elit teljesen biztos volt abban, hogy az elnök nem áldozza be legmegbízhatóbb munkatársát. Noha Jermakot egyelőre nem vádolták meg semmivel, a korrupcióellenes vizsgálat fenyegetően uralta a híreket, és totális válsághoz vezethetett volna. Az ukrán társadalomban egyre nő a háborús fáradtság, a százmilliós korrupciós ügyek kipattanása robbanásveszélyes helyzethez vezetett. Zelenszkij népszerűségi mutatója már így is komoly csapást szenvedett el a botrány miatt.

Az Ukrajinszka Pravda szombaton arról számolt be, hogy a nyomozók több laptopot és mobiltelefont foglaltak le Jermak lakásában.

Meglehetősen valószínű, hogy ezeken találnak is majd az elnökre, vagy környezetére terhelő információkat.

„Zelenszkij számára ez nehéz, de politikailag szükséges döntés lehetett – pszichológiailag függött Jermaktól” – mondta Feszenko, aki szerint valószínű, hogy Jermak maga döntött a lemondásról, nem pedig Zelenszkij kényszerítette.

Szerintem Jermak megértette, hogy ha ő bukik, magával rántja Zelenszkijt is, és úgy döntött, feláldozza magát, hogy megmentse az elnököt

– tette hozzá a politikai elemző.

Öt-hat ember volt, aki beszélhetett az elnökkel

Ahogy egy nagyhatalmú politikai szereplő bukása után mindig, a kiigazítási időszak most is kaotikus lehet. Jermak hűséges emberei közül néhányan most féltik az állásukat, míg az elit sok más tagja fellélegezhet, és remélheti, hogy közvetlenebb hozzáférést nyer az elnökhöz, és közvetve, vagy akár közvetlenül is megragadhatja a hatalmat.

Jermak nemcsak az elnök külső kapcsolatait szűrte, hanem azt is, hogy milyen információ jut el Zelenszkijhez

– vélekedik Olena Prokopenko, a German Marshall Fund vezető kutatója.

Jermakról széles körben úgy tartották, hogy ő irányít egy Telegram-csatorna hálózatot, amely lejáratta azokat, akik keresztezték őt, és hírhedt volt arról, hogy kíméletlenül őrizte a Zelenszkijhez való hozzáférést.

Öt-hat ember volt, aki közvetlenül beszélhetett az elnökkel, és Jermak módszeresen igyekezett őket kiszorítani

– mondta Feszenko.

Azon kevesek egyike, akik ellen tudtak állni Jermak befolyásának, az Kirilo Budanov, a régóta hivatalban lévő katonai hírszerzési vezető volt. Jermak többször is megpróbálta eltávolítani – sikertelenül. Másokat, akik összetűzésbe kerültek Jermakkal, vagy túlságosan népszerűvé váltak, minden teketória nélkül eltávolítottak.

Zelenszkij meggyengült, új hatalmi struktúra jöhet létre

Zelenszkij várhatóan hamarosan bejelenti Jermak utódját, új kabinetfőnökét. Az eddig felmerült nevek többnyire az elnöki belső körből kerülnek ki, ám bárkit is választanak, valószínűleg senkinek nem lesz akkora befolyása és súlya, mint Jermaknak.

Ez kihívást jelenthet a meggyengült Zelenszkij számára, különösen ha a korrupciós vizsgálat további leleplezésekkel folytatódik – főleg, ha hozzá is elérnek a szálak.

Másfelől új ötletek és konszenzusosabb döntéshozatal jellemezheti az ukrán belpolitikai életet, az elnök hatalmát, amely már így is több mint egy évvel túlnyúlt eredeti mandátumán. Zelenszkij ezt azzal indokolta, hogy az ukrán alkotmány szerint hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani – írta meg a vg.hu.

Az ukrán társadalomban nagyon erős igény van arra, hogy felülvizsgálják az elnök és a nép közötti társadalmi szerződést, és átalakítsák az elnök, a kormány és a parlament közötti viszonyt

– jellemezte a helyzetet Prokopenko.