Újraindítás Kijevben vagy költséges átalakítás?

Andrij Jermak állandó, meghatározó személyiség volt az ukrán kormányban – látszólag megingathatatlan alak a politikai színpadon.

Jermak (b) mindig is az ukrán kormányzat eseményeinek középpontjában állt

Magas termete ellenére talán nem mindig tűnt fel az ukrán elnöknek. Mégis, bárhol is járt Volodimir Zelenszkij elnök, Jermak gyakran nem volt messze tőle.

Kabinetfőnökként Jermak hatalmas hatalommal bírt a kormány élén, sőt, megbízták azzal is, hogy Ukrajna nevében tárgyaljon az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokon.

De ahogy befolyása nőtt, úgy nőtt a közvélemény neheztelése is a nem választott tisztviselő hatalmával szemben. Politikai karrierje pénteken hirtelen véget ért, órákkal azután, hogy a korrupcióellenes nyomozók razziát tartottak kijevi otthonában.

Jermak és Zelenszkij először 2011-ben találkoztak, amikor az előbbi szellemi tulajdonjogi ügyvéd, az utóbbi pedig tévéproducer volt.

Miután együtt dolgoztak a 2019-es sikeres elnökválasztási kampány során, Jermak Zelenszkij kabinetfőnöke lett. Az elnök mellett állt, amikor az elmondta mára híressé vált „még mindig itt vagyunk” beszédét, miközben az oroszok 2022 februárjában, a teljes körű inváziójuk kezdetén lerohanták Kijevet – állítja a BBC.

Ahogy Zelenszkij idővel egyre nagyobb hatalomra tett szert, Jermakot széles körben Ukrajna második legbefolyásosabb személyének tekintették. Állítólag segített a külpolitika alakításában, elűzte a politikai riválisokat, sőt, még a harctéren is hozott döntéseket.

Az ukrán politikát nagy személyiségek alakítják, és Zelenszkij kormányzatában nem is egy, hanem kettő volt belőlük.

Annak ellenére, hogy Jermak kedvező körülményeket élvezett a hatalmas Elnöki Hivatalon belül, ugyanez nem mondható el a falakon kívül.

Népszerűsége ámulatba ejtő volt.

Egyre szélesebb körű botrány

Zelenszkij elnök a múltban sikeresen megküzdött a korrupciós botrányokkal, de júliusban olyan események láncolata kezdődött, amelyek alapjaiban megrázták a jelenlegi kormányt, politikailag meggyengítve Zelenszkijt, és elvesztve jobbkezét.

Abban a hónapban az elnök meggyőzte a parlamentet, hogy hivatalosan is fossza meg Ukrajna két korrupcióellenes szervének függetlenségét, és vonja őket közvetlen kormányzati ellenőrzés alá.

Zelenszkij akkoriban azt nyilatkozta, hogy az orosz beavatkozás korlátozását szolgálja. A közvélemény – akárcsak az Európai Unió – azonban nem értett ezzel egyet, és a tömegtüntetések után kénytelen volt megfordulni.

Őszre ugyanezek az ügynökségek, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (Nabu) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (Sapo) nyilvánosságra hozták egy hosszadalmas nyomozás eredményeit, amely Zelenszkij belső köreinek tagjait is érintette.

Magas rangú személyiségeket – köztük két minisztert, egy volt miniszterelnök-helyettest és Zelenszkij egykori üzlettársát – azzal vádoltak, hogy 100 millió dollárt (75 millió fontot) sikkasztottak el az energetikai szektorban megvalósuló állami projektektől.

Egy olyan időszakban, amikor Oroszország rakétákkal és drónokkal bombázza Ukrajna energiahálózatát a negyedik háborús tele előtt – ami miatt az egész országot napi áramkimaradásoknak kell elviselnie –, a közvélemény felháborodása a korrupciós vádak miatt az egekbe szökött.

Csak péntek este Kijevben közel 11 órás orosz légitámadás érte, több mint félmillió embert hagyva áram nélkül.

„Történelmünk egyik legnehezebb időszakát éljük” – mondta a héten a BBC-nek egy kijevi lakos, Iryna. „Sajnos sok család nem fogja látni szeretteit, férfiait, testvéreit vagy férjeit a háború miatt.”

Annak ellenére, hogy nem nevezték meg gyanúsítottként, és tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna az ügyben, Andrij Jermak nem tudott elhatárolódni.

Felmerült a gyanú, hogy tudhatott valamit.

A helyi média szombaton arról számolt be, hogy a nyomozók több laptopot és mobiltelefont is átfésülnek, amelyeket a férfi lakásából foglaltak le a házkutatás során.

Jermak vezette a múlt heti genfi ​​tárgyalásokat Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, és úgy tűnik, hogy bizonyos engedményeket biztosított országa számára az Egyesült Államok által kidolgozott békejavaslatban, amelyről sokan attól tartottak, hogy erősen Oroszországnak kedvez.

Egy olyan időszakban, amikor Ukrajna a puszta fennmaradásáért küzd és tárgyal, lemondása rendkívül destabilizáló.

A tárgyalások a jövő héten folytatódnak. Az ukrán elnöki hivatal szombaton közölte, hogy Rustem Umerov védelmi miniszter vezeti az Egyesült Államokba tartó delegációt.

Az nem ismert, hogy ez egy időben történő újraindítás lesz-e Kijev számára, vagy a folytonosság költséges hiánya.

Azt sem tudni, hogyan viseli Jermak a hirtelen távozását a kormányból. A New York Post szombati beszámolója szerint üzenetet küldött a lapnak, és megfogadta, hogy a frontvonalba fog menni. Emellett ártatlanságát is kijelentette.

„A frontra megyek, és felkészültem minden megtorlásra” – mondta állítólag. „Őszinte és tisztességes ember vagyok.”

Jermak távozása a pozitív változás jele

„Nevezzük el annak, ami: jó hírnek” – mondja Olga Rudenko, a Kyiv Independent szerkesztője.

„Gondoljunk csak bele: egy olyan fiatal demokráciának, mint Ukrajna, független intézményei vannak, amelyek elég erősek ahhoz, hogy kivizsgálják az ország legbefolyásosabb emberét – és hogy ezt a háború alatt is megtegyék.”

„A világ minden táján Ukrajnáért szurkolók nem egy helyért a térképen, hanem egy olyan helyért szurkolnak, amely bizonyos értékek szerint él – és harcol értük. Ma ezeket az értékeket látjuk a gyakorlatban is.”

„Ez mutatja, hogy miért pont az az ország, amiért érdemes támogatni Ukrajnát.”