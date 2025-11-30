Tovább nőtt az orosz várost ért ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma

Elhunyt egy idős orosz nő, aki november 25-én megsérült az ukrán fegyveres erők (UAF) Taganrog elleni dróntámadásában. Ezt Jurij Szljusar, a Rosztovi terület kormányzója jelentette be a Telegramon.

„Egy 76 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett, és november 25-én reggel Rosztovba szállították. Az orvosok mindent megtettek állapotának stabilizálása érdekében. Sajnos a szervezete már nem bírta” – írta az oroszországi régió vezetője.

Szljusar hozzátette, hogy a nő november 29-én kora reggel hunyt el. A kormányzó részvétét fejezte ki az asszony családjának, és kijelentette, hogy az ukrán fegyveres erők támadásában megsérült összes személynek segítséget nyújtanak. Személyesen felügyeli az ügyet. A város elleni dróntámadás halálos áldozatainak száma négyre emelkedett.

November 25-én éjjel az ukrán fegyveres erők több mint 200 drónt indítottak Oroszország déli régióiban. Korábban arról számoltak be, hogy három ember meghalt és legalább tízen megsebesültek a taganrogi támadásban, ahol lakóépületek is megrongálódtak – adta hírül a Lenta.ru.