Történelmi jelentőségű államtitkári egyeztetésre került sor

Történelmi jelentőségű megbeszélést folytatott Magyarország és Szíria: több mint 13 év után először került sor államtitkári szintű egyeztetésre - írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára szombaton a Facebookon.

Azbej Tristan közölte, a damaszkuszi látogatás végéhez közeledve köszönetét fejezte ki a szíriai kormánynak „a baráti fogadtatásért, valamint az őszinte, tiszteletteljes és előremutató párbeszéd lehetőségéért”.

Hozzátette, megtiszteltetés volt találkozni Mohamed Barra Sukrival, a szír külügyminisztérium európai ügyekért felelős vezetőjével. A megbeszélés történelmi jelentőségű: több mint 13 év után először került sor államtitkári szintű egyeztetésre a szír partnerrel - húzta alá.

Azbej Tristan kijelentette, a közös múlt, a kölcsönös tisztelet és a folyamatos párbeszéd iránti elkötelezettség olyan alap, amelyre a jövő együttműködése épülhet.

„Közös érdekünk egy stabil, fejlődő Szíria, ahol a különböző közösségek békében élhetnek együtt, és ahol a külföldre kényszerült polgárok visszatérhetnek otthonaikba” - fogalmazott.

Magyarország készen áll a partnerségre az agrárfejlesztés, az oktatás és a kulturális örökségvédelem területén, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy támogatást nyújtson a szíriai keresztény közösségeknek, elősegítve megmaradásukat és helyben való boldogulásukat - húzta alá.