Szükségállapotot hirdettek a migránsok miatt

José Jerí perui elnök szükségállapotot hirdetett az ország déli határán, és több katonát vezényelt a térségbe, mivel nagyszámú migráns próbál átjutni Chiléből, ahol megnőtt a bevándorlóellenes hangulat a feszült elnökválasztási kampány során.

A migránsok egy jelentős része venezuelai, akik Chilébe menekültek országukból, ahol romokban a gazdaság és a biztonsági erők rendszeresen keményen lép föl az ellenzékkel szemben.

Chilében december 14-én tartják az elnökválasztások második fordulóját. Az esélyes, ultrakonzervatív ügyvéd, José Antonio Kast kampányát a venezuelai bevándorlással és a szervezett bűnözés térnyerésével kapcsolatos közvélemény-kutatási aggodalmakra építette. A múlt héten bemutatott, Chilének a Peruval határos sivatagi határán készült új kampányvideójában Kast arra figyelmeztette a hivatalos státusszal nem rendelkező bevándorlókat, hogy hagyják el az országot, amíg még megtehetik.

„111 napjuk van arra, hogy önként elhagyják Chilét” - mondta Kast, arra utalva, hogy hány nap van még hátra, amíg egy új kormányzat átveszi a hatalmat a jelenlegi baloldali elnöktől, Gabriel Borictól. Kast a videófelvételen arra figyelmeztetett, hogy ha a migránsok nem hagyják el önként az országot, akkor „megállítjuk, őrizetbe vesszük, kiutasítjuk önöket és csak a magukon lévő ruha, amivel távozhatnak.”