Szankcionált olajszállító hajókat ért támadás a török partok közelében

A nyugati országok által szankcionált két tartályhajó pénteken robbanások következtében megsérült a Fekete-tengeren – közölték török tisztviselők.

A Kairos, egy gambiai lobogó alatt közlekedő, az orosz Novorosszijszk kikötőbe tartó hajó 28 tengeri mérföldre (51 km) Törökország partjaitól kigyulladt, ismeretlen „külső tényezők” miatt – közölte péntek este a török Tengerészeti Főigazgatóság.

A 25 fős legénységet, amelynek tagjai többségében kínai állampolgárok, a török parti őrség mentette ki.

A hatóságok által közzétett felvételeken látható, hogy a hajót lángok borítják.

Abdulkadir Uraloglu török közlekedési miniszter szerint a hajóról kapott információk „lehetséges aknára futásra utalnak”. Megerősítette, hogy az elsődleges értékelés „külső hatásra” utal.

A második hajó, a gambiai lobogó alatt közlekedő Virat tanker 35 tengeri mérföldre (65 km) a török partoktól jelentett „támadást”. A helyi média szerint a hajó közölte, hogy drónok támadták meg. Uraloglu elmondta, hogy mentőhajókat küldtek a Virat 20 fős legénységének evakuálására.

A hatóságok által közzétett fotók a hajótesten lévő lyukat mutatják.

Mindkét tartályhajót nyugati államok szankcionálták, mert az ukrajnai konfliktus miatt Oroszországra kivetett korlátozások ellenére olajat szállítottak. Moszkva tagadta, hogy „árnyékflottát” működtetne.

A Fekete-tenger február óta a feszültségek színhelye, mivel Oroszország és Ukrajna egymás haditengerészeti eszközeit támadják. A konfliktus során az úszó ukrán aknák sodródtak messze az ukrán partoktól, sőt elérték a Boszporuszt is – írta meg az oroszhirek.hu.