Oroszország a hónap legnagyobb légitámadását indította Ukrajna ellen

Oroszország egy hónapja nem látott mennyiségű drónt és rakétát lőtt ki Ukrajnára, legalább három ember halálát okozva – jelentette be szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miközben egy kijevi küldöttség az Egyesült Államokba utazik újabb béketárgyalások megkezdésére.

Diplomáciai láz bontakozott ki, miután Donald Trump amerikai elnök által előterjesztett terv riadalmat váltott ki Kijevben, mivel az eredeti tervezet erősen Oroszországot részesítette előnyben.

A tárgyalásokat ukrán részről Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti, akit Zelenszkij nevezett ki főtanácsadója pénteki lemondását követően. Az ukrán delegáció a genfi ​​találkozókon elért fejleményekre épít majd, ahol Kijev és európai szövetségesei ellenjavaslatot nyújtottak be – mondta Zelenszkij.

Moszkva péntek este körülbelül 36 rakétát és közel 600 drónt lőtt ki Ukrajna ellen szombatra virradó éjjel – közölte az ukrán elnök. A főváros, Kijev nagy része áram nélkül van.

„A támadás fő célpontjai az energetikai infrastruktúra és a polgári létesítmények voltak, jelentős károkat okozva és lakóépületekben tüzeket okozva. Jelenleg több tucat sérültről és három halottról vannak jelentéseink” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán légierő közölte, hogy a védelmi erők szombat reggelig lelőtték a kilőtt lövedékek nagy részét – ezek többsége iráni gyártmányú Shahed drón és orosz nagy hatótávolságú Gerbera drón volt.

A csapások az ukrán állampolgárok otthonait, valamint az ország energiahálózatát és kritikus infrastruktúráját is eltalálták – közölte Andrij Szibiha külügyminiszter szombat reggel a Telegramon, „Nehéz éjszakának… különösen Kijevben” nevezve az eseményeket.

A helyi hatóságok és a rendőrség közlése szerint két ember, köztük egy 42 éves férfi vesztette életét a fővárosban, tizenöten pedig, köztük egy gyermek, megsebesültek. A harmadik személy, egy 74 éves nő a kijevi régióban vesztette életét – közölték a helyi hatóságok.

Kijevben szombat éjjel több mint tíz órán át légvédelmi készültség volt érvényben – közölték a CNN városi tudósítói, drónok és hangos robbanások hallatszottak az égből.

A Reuters által közzétett fotók a mentőszolgálatok munkatársait mutatják, akik egy kijevi többszintes épületbe próbáltak bejutni. Több tucat ablak betört, és a homlokzat nagy része megperzselődött.

Lengyelország katonai repülőgépeket és légvédelmi rendszereket állított fel a támadásra válaszul – közölték a varsói fegyveres erők, hozzátéve, hogy „ezek az intézkedések megelőző jellegűek”.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy az orosz támadások több mint 600 000 fogyasztót hagytak áram nélkül az éjszaka folyamán.

„A támadás következtében Kijevben több mint 500 000, a kijevi régióban több mint 100 000, a harkivi régióban pedig közel 8000 fogyasztó maradt áram nélkül reggel” – közölte a minisztérium.

A DTEK magánkézben lévő energiaszolgáltató vállalat szombaton később kiadott frissítésében azt közölte, hogy mintegy 360 000 család áramszolgáltatása helyreállt.

A támadás akkor történt, amikor az ukrán küldöttség úton van, hogy tovább tárgyalja az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet – közölte az ukrán elnöki hivatal.

Zelenszkij fő tárgyalópartnere, Andrij Jermak kabinetfőnök pénteken lemondott, miután korrupcióellenes ügynökök razziát tartottak az otthonában, ami hatalmas belpolitikai fejfájást okozott Kijev diplomáciai és katonai sebezhetőségének idején.

Helyette Zelenszkij Umerovot nevezte ki az ukrán delegáció élére. Umerov részt vesz a tárgyalásokon az Egyesült Államokkal és „Ukrajna más nemzetközi partnereivel, valamint az Oroszország képviselőivel az igazságos és tartós béke elérése érdekében” – áll a kormány közleményében.

„Ukrajna folytatja szisztematikus és konstruktív diplomáciai munkáját a méltóságteljes béke érdekében” – mondta Zelenszkij.

Egy amerikai csapat várhatóan a jövő héten Moszkvába látogat, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Putyin korábban azt nyilatkozta, hogy az eredeti javaslat „jövőbeli megállapodások alapját képezheti”, de azt is hozzátette, hogy a megállapodás csak akkor lehetséges, ha Kijev kivonja a hatalmát Kelet-Ukrajna azon területeiről, amelyeket jelenleg birtokol.

„Ha nem vonulnak ki, katonai eszközökkel fogjuk ezt elérni” – tette hozzá az orosz vezető.