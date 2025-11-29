Orosz légicsapások Kijevben

Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajna kijevi régiójában az éjszaka folyamán elkövetett orosz támadás után – közölték a hatóságok.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint ezek közül több mint 500 ezer magában a fővárosban, a többi a környező régióban található. Az áramkimaradásokat a város és számos más régió energia infrastruktúráját ért rakéta- és dróntámadásoknak tulajdonították.

A hatóságok közlése szerint szombaton Ukrajna-szerte mintegy 36 rakétát és közel 600 drónt indítottak célpontok ellen, a merényletekben hárman meghaltak és több tucatnyian megsebesültek.

Oroszország fokozta az ukrán polgári és energetikai infrastruktúra elleni támadásait, miközben a nehéz helyzetben lévő ország közeledik a télhez, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok vezetésével erőfeszítéseket tesznek a békemegállapodás elérésére.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy „tömeges csapást mért az ukrán katonai-ipari komplexum vállalataira és a működésüket támogató energetikai létesítményekre”.

Az energetikai infrastruktúra mellett számos lakóépületet is találat ért az éjszakai légicsapásokban – közölték ukrán tisztviselők.

Hangos robbanások hallatszottak Kijev-szerte szombat kora reggel. Később a mentőegységek is a sikeres támadások által megrongált égő lakóházakhoz érkeztek.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere elmondta, hogy a városban megsérült 29 ember között egy 13 éves gyermek is van.

Az ukrán légierő közölte, hogy 558 drónt és 19 rakétát lőtt le. Az ukrán főváros azon városok közé tartozik, amelyeket rendszeres légi bombázások értek. Sok ukránnak rendszeres áramszüneteket is át kellett élnie, mivel Moszkva az előző teleken az energia infrastruktúrát vette célba.

Vasárnapra 2 Celsius-fok körül várható a hőmérséklet Kijevben, ahol decemberben az átlaghőmérséklet fagypont alatt van.

Ukrajna az orosz energia infrastruktúrát, beleértve az olajfinomítókat és -lerakatokat is, különösen nagy hatótávolságú fegyverekkel vette célba, amelyek mélyen behatolhatnak Oroszország belsejébe. Azt állítják, hogy ezzel szeretnék csökkenteni Moszkva háborús erőfeszítéseinek bevételeit, amelyek Oroszország fő exportcikkeiből származnak.

A legutóbbi bombázásra akkor került sor, amikor az ukrán tárgyalók az amerikai tisztviselőkkel folytatott hétvégi tárgyalásokra készültek.

Donald Trump amerikai elnök arra törekszik, hogy a két fél elfogadja a béketerv tervezetét, amely kezdetben erősen Oroszországnak kedvezett, de később felülvizsgálták az ukránokkal és európai szövetségeseikkel folytatott genfi ​​tárgyalások során.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte a diplomáciai erőfeszítéseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijevnek meg kell őriznie szuverenitását és a jövőbeni támadások elhárítására való képességét.

Csütörtökön Vlagyimir Putyin elnök megismételte a háború befejezésére vonatkozó alapvető követeléseit, kijelentve, hogy Oroszország csak akkor állítja le offenzíváját, ha Ukrajna csapatai kivonulnak a Moszkva által igényelt területekről.

Az orosz erők jelenleg Ukrajna keleti Donbász régiójának nagy részét – de nem egészét –, valamint a déli Zaporizzsja és Herszon régiók egy részét ellenőrzik. Az Egyesült Államok és európai szövetségesei a háború befagyasztását követelték a jelenlegi frontvonal mentén.

Putyin azt is megerősítette, hogy egy amerikai küldöttség, köztük Steve Witkoff különmegbízott is, várhatóan a jövő hét első felében Moszkvába érkezik, hogy megvitassák a béketerv tervezetét – írta meg a BBC.