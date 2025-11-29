2025. december 7., vasárnap

Külföld

Magyarország szuverén külpolitikát folytat

„Mi szuverén külpolitikát folytatunk, döntéseinket a nemzeti érdekek határozzák meg" - szögezte le Szijjártó Péter

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 18:13
Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a kormány döntéseit a nemzeti érdekek határozzák meg - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Magyarország szuverén külpolitikát folytat
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a bejegyzésében, hogy olvassa „a háborúpárti európai politikusok frusztrált nyilatkozatait” az előző napi moszkvai tárgyalásról, és ezzel kapcsolatban most el kell oszlatnia egy súlyos félreértést: „nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből, sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem”.

„Mi szuverén külpolitikát folytatunk, döntéseinket a nemzeti érdekek határozzák meg. Ha tetszik Brüsszelben, ha nem…” - szögezte le.

