Kiderült, hova ment a Kreml után Orbán Viktor

A magyar miniszterelnök jó előre foglalt asztalt egy moszkvai étteremben. Az orosz sajtó beszámolója szerint helyi ételeket fogyasztott.

Egy Kreml-közeli étterembe ment át péntek este Orbán Viktor és delegációja, miután négy órán keresztül tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A magyar miniszterelnök eredményesnek nevezte a találkozót, amely rendkívül fontos volt a magyar energiaellátás szempontjából. A tárgyalások alatt viszont feltehetően megéhezett a kormányfő, hiszen utána rögtön átsétált egy közeli vendéglátóhelyre.

Az orosz RIA Novosztyi beszámolója szerint az étteremben Orbán Viktor stábja már aznap jó előre foglalt asztalt, így arra sem volt szükség, hogy a testőrök biztosítsák a helyszínt. A lap azt is megtudta, hogy mit rendelt a kormányfő: elsőként borscsot, az oroszok tradicionális levesét fogyasztotta, majd palacsintát evett kaviárral, uborkával, illetve marhával, disznóhússal és nyúllal töltött szibériai gombócokat rendelt.

A RIA megszólaltatta a helyi dolgozókat is, akik elmondták, rengetegen fotózkodtak a magyar miniszterelnökkel.

A lap még azt is tételesen felsorolta, hogy mennyibe került a vacsora. Orbán Viktor 50 grammnyi vörös kaviárt rendelt, ez 1800 rubelbe került, azaz 7600 forintba. A palacsinták 220 rubelbe, a szibériai gombócok 720 rubelbe kerültek. Az étel, amit a miniszterelnök elfogyasztott, mintegy 4500 rubelbe, azaz 19 ezer forintjába került a kormányfőnek – írta meg a Mandiner.