Andrij Jermak, az ukrán elnök volt kabinetfőnöke a frontra készül – ezt a New York Postnak adott interjújában jelentette be.

„A frontra megyek, és készen állok mindenféle megtorlásra. Őszinte és becsületes ember vagyok” – mondta Jermak, hozzátéve, hogy „Ukrajnát szolgálta és nem akar problémákat okozni” Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Jermakot november 28-án, az energetikai szektorban folyó korrupcióellenes nyomozás miatt menesztették. Ugyanezen a napon reggel házkutatásokat tartottak nála. A Financial Times forrásokra hivatkozva írta, hogy ezek a „Midas” kódnevű korrupciós ügy vizsgálatához kapcsolódtak, amelynek Timur Mindics üzletembert és Zelenszkij közeli munkatársát nevezték meg a bűncselekmények kidolgozójának.

A házkutatásokról beszélve Jermak azokat méltóságának megsértésének nevezte. Ukrajna amerikai nagykövete, Olga Sztefanisina a New York Postnak elmondta, hogy „házkutatásokat végeztek az otthonában, de ezt követően nem követték további eljárások”. „Jermak azért mondott le, mert véget akart vetni a spekulációknak” – mondta.

Zelenszkij volt kabinetfőnöke nem közölt részleteket arról, hogy mikor indul a frontra, és hogy csatlakozik-e az Ukrán Fegyveres Erőkhöz.

Zelenszkij maga „az ukrán elnöki hivatal újraindításának” nevezte a történteket, és megköszönte Jermaknak, hogy „az ukrán álláspontot a tárgyalási folyamatban mindig pontosan úgy képviselte, ahogyan kellett”.

Jermak 2020-ban vette át az ukrán elnök hivatalának vezetését, és Zelenszkij főtárgyalója volt a tárgyalásokon Ukrajna szövetségeseivel – tanácsadójának elvesztése miatt az ukrán vezető „sebezhetővé” vált, írja a Bloomberg. Jermak lemondását az Axios „politikai földrengésnek” nevezi, mivel ő „Zelenszkij után a legbefolyásosabb politikai személyiség volt Ukrajnában”.

A Verhovna Rada képviselője, Olekszij Honcsarenko azt mondta, hogy a ukrán elnök hivatalának vezetőjének posztjára Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettest fontolgatják, számol be az Orosz Hírek.