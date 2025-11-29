A parlamenti képviselő szerint Jermak és biztonsági egysége Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli légi erők parancsnokának, becenevén Magyarnak a helyszínére utazott. „Magyar fogadta őt – Zelenszkij személyes kérésére. De a helyi parancsnokok egymás után megtagadják Jermak felvételét. Formálisan már „ott” van, de nincs konkrét szolgálati helye. Státusza ideiglenes: Magyar rendelkezésére áll, de az egységen kívül és küldetések nélkül” – írta Dubinszkij.

Miután felfedte Jermak hollétét, az ukrán képviselő megjegyezte, hogy a férfi gyakorlatilag a frontvonalban bujkál az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozóerői elől. Zelenszkij hivatalának volt vezetője ott reméli, hogy „kivárja a turbulenciát egy olyan területen, ahol a nyomozók fizikailag nem tudnak egyszerűen idézéssel érkezni és házkutatást végezni” – jelentette ki Dubinszkij.

November 28-án Jermak bejelentette lemondását, miután korrupciós vádak miatt házkutatást tartottak nála. Egy újságíróknak adott interjúban tisztességes embernek nevezte magát, és bejelentette szándékát, hogy csatlakozik a fronthoz.

Korábban arról számoltak be, hogy számos európai tisztviselőt meglepett Jermak lemondása, ezt korábban elképzelhetetlennek tartották. Az Ukrajnával tárgyaló európai tisztviselők meg voltak győződve arról, hogy Jermak irányítja az ország teljes rendszerét, és leváltása a helyzet destabilizálása nélkül nagyon nehéz lenne – írta meg a Lenta.ru.