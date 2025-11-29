Hatalmas veszteség Oroszországnak + VIDEÓ

A Fekete-tenger partján fekvő Taganrog városában végrehajtott ukrán rakéta- és dróntámadás súlyos károkat okozott a Berijev repülőgép-javító üzemben, amely az orosz stratégiai légierő egyik kulcsfontosságú karbantartó központja – derítette ki a The Aviationist.

Az ukránok korábban is semmisítettek már meg nagy értékű repülőgépeket orosz légibázison (képünk illusztráció)

A támadásban nem csak az üzemcsarnok rongálódott meg, de megsemmisítettek két rendkívül ritka és nagy értékű repülőgépet is.

A műholdfelvételek elemzése alapján a The Aviationist szakértői megállapították, hogy az egyik gép az A–60-as lézerfegyver-hordozó kísérleti példánya volt, a másik pedig az új generációs A–100LL légi radarállomás fejlesztés alatt álló tesztgépe. Mindkettő olyan speciális technológiai projekt része volt, amely kiemelt jelentőséggel bírt az orosz haderő modernizációjában, írja a Mandiner.

Ez a támadás jelentősen visszavetheti az A–100 programot, amelynek célja az elavulóban lévő A–50-es flotta felváltása. A veszteség különösen kellemetlen Moszkva számára, hiszen az új generációs légtérellenőrző rendszer kulcsfontosságú lenne az ukrajnai háborúban és a NATO-val fennálló feszültségek kezelésében.

A támadás kiterjedt következményekkel járhat az orosz stratégiai légierőre nézve. Nyugati források szerint a bázison valószínűleg voltak Tu–95-ös és Tu–142-es nehézbombázók is, és nem kizárt, hogy azok is megrongálódtak.