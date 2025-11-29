Külföld
Ez lenne Zelenszkij jövője?
A Verhovna Rada képviselője szerint világos az út
Volodimir Zelenszkij napjai megvannak számlálva?
Fotó: AFP/Ozan Kose
Szerinte jelenleg aktívan tárgyalják Zelenszkij jövőjét Jermak lemondását követően, és ezt követően súlyos büntetéssel kell szembenézniük tetteikért.
A politikus úgy véli, hogy a hatalmat át kell adni a parlamentnek, mivel ez logikus és nem igényel forradalmi változásokat. A hatalomátadás után újjáépül a politikai helyzet, és az ország felkészülhet a választásokra – magyarázta.
Korábban arról számoltak be, hogy egy Rada-helyettes felszólította Zelenszkijt, hogy kövesse Jermak példáját – írta meg a Lenta.ru.