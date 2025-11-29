2025. december 7., vasárnap

Előd

Dróntámadás miatt leállt az olajexport

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 13:37
Leállt a világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton, mert ukrán dróntámadások jelentősen megrongálták fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját - jelentette be a vállalat.

Dróntámadás miatt leállt az olajexport
A Chevron egyik benzinkútja a texasi Houstonban, Amerikában
Fotó: AFP/Ronaldo Schemidt

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.

A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil.

A konzorcium közlése szerint a dróntámadásban senki sem sérült meg.

