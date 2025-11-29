Külföld
Dróntámadás miatt leállt az olajexport
A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár
A Chevron egyik benzinkútja a texasi Houstonban, Amerikában
Fotó: AFP/Ronaldo Schemidt
A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.
A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil.
A konzorcium közlése szerint a dróntámadásban senki sem sérült meg.