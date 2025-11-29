2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Donald Trump megsemmisíti elődje bizonyos elnöki rendeleteit

A saját kezű aláírást hiányolja

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 9:49
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök megsemmisíti elődje, Joe Biden minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás, hanem előre rögzített szignó szerepel - a hivatalban lévő elnök pénteken jelentette be döntését.

Donald Trump megsemmisíti elődje bizonyos elnöki rendeleteit
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében döntését azzal indokolta, hogy az aláírásminta, az úgynevezett autopen használata esetén nem támasztható alá, hogy az adott jogszabály törvénybe iktatását az elnök ténylegesen jóváhagyta.

A jelenlegi elnök szerint hivatali elődjét a környezete irányította. „Elvették tőle az elnökséget” - fogalmazott Donald Trump, aki szerint „Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor a hamis tanúzás vádját emeljük ellene”.

Donald Trump bejegyzése szerint Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink