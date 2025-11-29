Külföld
Donald Trump megsemmisíti elődje bizonyos elnöki rendeleteit
A saját kezű aláírást hiányolja
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében döntését azzal indokolta, hogy az aláírásminta, az úgynevezett autopen használata esetén nem támasztható alá, hogy az adott jogszabály törvénybe iktatását az elnök ténylegesen jóváhagyta.
A jelenlegi elnök szerint hivatali elődjét a környezete irányította. „Elvették tőle az elnökséget” - fogalmazott Donald Trump, aki szerint „Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor a hamis tanúzás vádját emeljük ellene”.
Donald Trump bejegyzése szerint Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.