Az USA felfüggesztette a menedékjog iránti kérelmek elbírálását

Az amerikai állampolgársági és bevándorlási hivatal (USCIS) igazgatója bejelentette, hogy a Trump-adminisztráció felfüggesztette az összes menedékjog iránti kérelmet a Washingtonbantörtént két nemzeti gárda-katona lelövését követően.

Joseph Edlow azt mondta, a szünet addig lesz érvényben, „amíg nem tudjuk biztosítani, hogy minden külföldit a lehető legnagyobb mértékben átvizsgáljanak”.

A bejelentés azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök ígéretet tett a migráció „végleges leállítására” minden „harmadik világbeli országból”.

A bevándorlási döntések özöne a szerdai lövöldözést követően történt, amelyben egy katona meghalt, egy másik kritikus állapotban volt, és amelynek elkövetésével a hatóságok egy afgán állampolgárt vádoltak meg.

Míg ezek közül az első kifejezetten az Egyesült Államokba belépni kívánó afgánokat célozta meg, más döntések sokkal szélesebb körűek voltak.

A BBC amerikai partnere, a CBS News szerint az USCIS-t – a Belbiztonsági Minisztérium egyik részlegét – arra utasították, hogy ne hagyjon jóvá, ne utasítson el és ne zárjon le semmilyen állampolgárságú menedékkérelmet.

A CBS jelentése szerint a tisztviselők továbbra is dolgozhatnak a menedékjog iránti kérelmeken és felülvizsgálhatják az eseteket a döntéshozatalig. A pénteki utasításról azonban kevés részlet ismert.

Trump nem nevezte meg, hogy mely országokat érinthet a szüneteltetés, amely jogi kihívásokkal nézhet szembe, és máris ellenállást váltott ki az ENSZ ügynökségeiből.

Az amerikai elnök legutóbbi bejelentései a migránsokkal kapcsolatos álláspontjának további szigorítását jelentik második elnöksége alatt.

Trump emellett az illegális migránsok tömeges kitoloncolásának bevezetését, az éves menekültek befogadásának csökkentését, valamint az amerikai területen születettek számára jelenleg érvényes automatikus állampolgársági jogok megszüntetését is célul tűzte ki.

A szerdai halálos támadást követően a Trump-adminisztráció ideiglenesen leállította az afgánoknak kiadott vízumok kiadását ugyanazon a programon keresztül, mint amelyen a lövöldöző gyanúsított is részt vett, mielőtt felfüggesztette volna az afgán állampolgárok összes bevándorlási kérelmét a felülvizsgálat idejére.

Csütörtökön aztán az USCIS bejelentette, hogy felülvizsgálja a 19 országból az Egyesült Államokba vándorolt ​​személyeknek kiállított zöld kártyákat, a szerdai támadást nem említve.

A hivatal egy júniusi kiáltványra hivatkozott, amely Afganisztánt, Kubát, Haitit, Iránt, Szomáliát és Venezuelát is magában foglalta. Arról, hogy milyen lesz az újbóli vizsgálat, nem közöltek részleteket.

Trump ezután csütörtökön ígéretet tett arra, hogy „megszünteti a nem állampolgároknak nyújtott összes szövetségi juttatást és támogatást”.