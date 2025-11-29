Az ukrán küldöttség az Egyesült Államokba utazott a béketárgyalások folytatására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton bejelentette, hogy Rusztem Umerov, az ENSZ Biztonsági Tanácsának titkára vezette küldöttség úton van az Egyesült Államokba, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz háború lezárásáról szóló megállapodásról.

Umerov vette át a béketárgyalás vezetését ukrán részről

Umerovot nevezték ki az ukrán küldöttség élére, miután az előző vezető, Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak pénteken órákkal azután mondott le, hogy korrupcióellenes nyomozók átkutatták a lakását.

Zelenszkij azt mondta, arra számít, hogy a múlt hétvégén Genfben az Egyesült Államokkal folytatott korábbi találkozók eredményeit vasárnap „véglegesítik”.

Ezek a találkozók lehetővé tették Ukrajna számára, hogy ellenajánlatot tegyen Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregének minisztere által a kijevi vezetőknek közel két héttel ezelőtt előterjesztett javaslatokra.

„Umerov ma jelentést tett közzé, és a feladat világos: gyorsan és érdemi módon kidolgozni a háború befejezéséhez szükséges lépéseket” – írta Zelenszkij az X-en.

Jermak órákkal a lemondása után azt nyilatkozta a New York Postnak, hogy a frontra megy. „Én egy becsületes és tisztességes ember vagyok” – mondta.

Ukrajna jelentős nyomás alatt áll Washington részéről, hogy beleegyezzen a békemegállapodás feltételeibe, miközben Zelenszkij a 2022-es orosz invázió kezdete óta a legnehezebb politikai és katonai helyzetben van – írta meg a Reuters.

Egy 100 millió dolláros energiaszektorbeli korrupciós botrány politikai visszhangja miatt két minisztert, most pedig az elnök jobbkezét is menesztették.

Eközben Oroszország fokozatos előnyökre tesz szert a frontvonalban, és az ukrán városok naponta órákig tartó áramszüneteket szenvednek az elektromos hálózat folyamatos bombázása miatt.

Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajna történelmének egyik legnehezebb pillanatát éli, de a múlt héten egy drámai beszédben megígérte népének, hogy nem fogja elárulni az országot.