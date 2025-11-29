Az ukrajnai háborún mindenki keresni akar

Az Egyesült Államokban minden év novemberének negyedik csütörtökjén tartják a hálaadás ünnepét. Ekkor adnak hálát a termésért az Istennek. A hagyomány szerint az amerikai elnök ilyenkor megkegyelmez egy pulykának, aki szabadon élheti tovább az életét. 2025. november 27. azonban nem emiatt vonul be a történelembe. Hanem azért, mert Donald Trump eddig adott határidőt, hogy elfogadják az amerikaiak által kidolgozott béketervet.

Az elnök idén januári hivatalba lépése óta egyik legfontosabb politikai célkitűzése az orosz–ukrán háború megállítása. A demokrata Joe Biden elnöksége alatt kirobbant háborút nemcsak humanitárius okokból kívánják megállítani Washingtonban, hanem kőkemény gazdasági és biztonságpolitikai okok miatt is.

Mindeddig úgy tűnt, hogy az amerikai törekvések rendre zátonyra futnak Kijev és európai támogatóinak ellenállásán. Volodimir Zelenszkij még az elhíresült fehér házi botrányt is vállalta azért, hogy országa folytassa ezt az értelmetlen háborút. Pár nappal ezelőttig nem sok esélyt láttunk a békére. Ekkor azonban az amerikai vezetés taktikát váltott.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és Speciális Korrupcióellenes Ügyészség köztudottan szoros kapcsolatot ápol az amerikai titkosszolgálatokkal, kiemelten a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI).

Ez a két szervezet nyilván nem véletlenül most indította el a tizenöt hónapja tartó, Midász fedőnevű titkos nyomozásának a nyílttá tételét. Már a fedőnév is beszédes. A görög mitológiában Midász király kérését teljesítették az istenek, és minden, amihez hozzáért, arannyá változott. Valószínűleg még az antik istenek sem gondolták volna, hogy a vécécsésze és a bidé is arannyá tud változni napjaink Ukrajnájában.

A kirobbant botrány már Zelenszkij elnök régi üzleti és baráti kapcsolati köréig ér. Nyilván nem véletlenül. Az amerikai szolgálatok kemény üzenetet küldtek ezzel az ukrán vezetésnek. Ugyan Timur Mindics volt a nyomozás gyanúsítottja, de az elsíbolt százmillió dollár útjának a felderítése még folyamatban van.

Nem Mindics a fő célpont, de még csak nem is az elnök mindenható kabinetfőnöke, Andrij Jermak. Maga Zelenszkij kapott ezzel az üggyel egyértelmű figyelmeztetést: vagy elfogadja az amerikai béketervet, vagy gurul tovább az ügy, és ki tudja, hol áll meg. Ezt követően szivárogtatták ki Washingtonban a huszonnyolc pontos béketervet és adtak határidőt hálaadás napjáig.

Láthatóan az ukrán elnök megértette az üzenetet, de még keresi a kibúvókat. Nyugati támogatóival tárgyal, csupán szimbolikus értékű tízéves fegyvervásárlásokról egyezkedik, ír alá fedezet nélküli szerződéseket.

De a háborút eddig a józan észt meghazudtoló módon támogató nyugati országok és maga az unió vezetése sem találja a megfelelő választ Donald Trump lépéseire. Látszólag tanácstalanul egy helyben toporognak. Az ukrán korrupciós botrány megzavarta a háborút támogatókat. Van, aki zavarában azt a sületlenséget találta mondani, hogy azért kell felvenni Ukrajnát az unióba, mert akkor nem lesz korrupció. Közben pedig Von der Leyen még most akar összekalapozni közel százötven milliárd eurót a háború folytatására. Ő sem érzi a ritmust.

Talán segít nekik a legfrissebben kiszivárogtatott hír, hogy Washingtonban már dossziékba rendezik a bizonyítékokat egy újabb korrupciós ügyben.

Egy ex-CIA tiszten keresztül szól az üzenet: eszerint negyvennyolc milliárd (!) dollár eltűnésének ügyében Zelenszkijtől európai fővárosokig érnek a legújabb ügy szálai. A forrás szerint érintett lehet Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. Ugyanis állítólag az eltüntetett pénz nagy része észtországi bankokban landolt.

Nagy valószínűséggel ez a kiszivárogtatás volt a második figyelmeztető lövés, hogy ne akadályozzák az amerikai béketervet sem Kijevben, sem az unióban.

A hatás nem maradt el. Zelenszkij a drámaira hangszerelt beszédében azt mondta, hogy országa vagy a méltóságát, vagy kulcsfontosságú partnerét veszítheti el. Hát, az ukrán elnök a méltóságát már aligha tudja elveszíteni. Szintén amerikai kiszivárogtatott információ szerint az ukrán vezetés a huszon­nyolc pontos tervből elsőként azt kérte, hogy a konfliktusban minden érintett kapjon amnesztiát a háború alatti cselekedeteiért. Beszédes vagy inkább árulkodó…

Amikor a háború alatti korrupciós ügyekről olvasunk, ne gondoljuk azt, hogy ez csak az ukránokat érinti. Ezeknek a történéseknek szinte mindig van egy európai vagy amerikai szála is. Gondoljunk Joe Biden fiára, Hunterre. Az ukrán Burisma igazgatótanácsába valószínűleg nem azért ejtőernyőztették, hogy felvirágoztassa ezt a céget. A háború kitörése óta Kijevben tárgyalt a BlackRock első embere, Larry Fink. Alex Soros is elindított egy fejlesztési alapot a háború utáni újjáépítésre. De Zelenszkij számos nyugati multinacionális cég, nagy bank veze­tőit is fogadta, akik befektetési lehetőségeket kerestek.

Legutóbb pedig a volt brit miniszterelnök, Boris Johnson esetében derült ki, hogy egymillió fontot kapott közvetett úton egy brit hadiipari beszállítótól. Egy szó, mint száz, ezen az értelmetlen, kegyetlen háborún mindenki keresni akar. Persze az oroszok is.

Közben pedig Ukrajna csődben, emberek százezrei haltak meg, családok millióinak élete ment tönkre. Ezzel azért egyszer majd szembe kell néznie a háborút támogató politikusoknak, és legalább a lelkiismeretükkel el kellene számolniuk. Már csak az a kérdés, hogy Donald Trump a hálaadás alkalmából hány „pulykának” ad kegyelmet – írta meg a Magyar Nemzet.