Az Egyesült Királyság ijesztő nyilatkozatot tett Zelenszkijről
A nyugati hatalmak egyelőre kivárnak
Fotó: Hans Lucas via AFP/Serge Tenani
Jim Ferguson brit politikus ijesztő nyilatkozatot tett Volodimir Zelenszkij jövőjével kapcsolatban az X közösségi oldalon.
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által lefolytatott vizsgálat eredményeként – emlékeztetett – több magas rangú tisztviselő, köztük Zelenszkij belső körének tagjai is elvesztették pozíciójukat.
Ennek fényében a jelenlegi elnökre való további támaszkodás veszteségesnek bizonyult a nyugati hatóságok számára – nyilatkozta Ferguson, adta hírül a Lenta.ru.