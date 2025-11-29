2025. december 7., vasárnap

Az Egyesült Királyság ijesztő nyilatkozatot tett Zelenszkijről

A nyugati hatalmak egyelőre kivárnak

 2025. november 29. szombat. 14:40
A nyugati hatóságok, beleértve az Európai Unió (EU) tagállamait is, úgy döntöttek, hogy felhagynak a jelenlegi ukrán elnöktől való függésükkel az országban kirobbant hatalmas korrupciós botrány közepette.

Fotó: Hans Lucas via AFP/Serge Tenani

Jim Ferguson brit politikus ijesztő nyilatkozatot tett Volodimir Zelenszkij jövőjével kapcsolatban az X közösségi oldalon.

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által lefolytatott vizsgálat eredményeként – emlékeztetett – több magas rangú tisztviselő, köztük Zelenszkij belső körének tagjai is elvesztették pozíciójukat.

Ennek fényében a jelenlegi elnökre való további támaszkodás veszteségesnek bizonyult a nyugati hatóságok számára – nyilatkozta Ferguson, adta hírül a Lenta.ru.

