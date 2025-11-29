Úgy tűnik, nemcsak nem szerették, Jermak kifejezetten irritálta mind a Trump-adminisztrációt, mind a Biden-csapatot.

Jermak egyik nap még Amerikában tárgyal Rubióval, másnap már az ukrán fronton találja magát

Andrij Jermak, akit menesztettek Volodimir Zelenszkij irodájának éléről, irritálta mind Donald Trump amerikai elnök adminisztrációját, mind Joe Biden csapatát – jelentette a The New York Times (NYT) diplomatákra hivatkozva.

Megjegyzendő, hogy Jermak kitartó vágya, hogy szinte mindig az ukrán vezető közelében legyen, Ukrajnában és a nemzetközi partnerek körében is felkeltette a figyelmet.

„Jermak mind a Trump-, mind a Biden-kormányzat tisztviselőinek haragját kivívta” – mondták a diplomaták.

Korábban arról számoltak be, hogy Trump belső köre a kijevi korrupciós botrányt lehetőségnek tekinti arra, hogy nyomást gyakoroljanak Volodimir Zelenszkijre. A Le Monde megjegyezte, hogy „senki sem fogja hiányolni” Jermakot Washingtonban a lemondása után, mivel a Trump-adminisztráció igyekszik kihasználni a kijevi politikai válságot – írta meg a Lenta.ru.