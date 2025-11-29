Külföld
Amerikában nem szerették?
Napvilágra került a Trump és a Biden-kormány Jermakkal kapcsolatos véleménye
Andrij Jermak, akit menesztettek Volodimir Zelenszkij irodájának éléről, irritálta mind Donald Trump amerikai elnök adminisztrációját, mind Joe Biden csapatát – jelentette a The New York Times (NYT) diplomatákra hivatkozva.
Megjegyzendő, hogy Jermak kitartó vágya, hogy szinte mindig az ukrán vezető közelében legyen, Ukrajnában és a nemzetközi partnerek körében is felkeltette a figyelmet.
„Jermak mind a Trump-, mind a Biden-kormányzat tisztviselőinek haragját kivívta” – mondták a diplomaták.
Korábban arról számoltak be, hogy Trump belső köre a kijevi korrupciós botrányt lehetőségnek tekinti arra, hogy nyomást gyakoroljanak Volodimir Zelenszkijre. A Le Monde megjegyezte, hogy „senki sem fogja hiányolni” Jermakot Washingtonban a lemondása után, mivel a Trump-adminisztráció igyekszik kihasználni a kijevi politikai válságot – írta meg a Lenta.ru.