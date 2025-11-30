A thaiföldi kormány nem megfelelően reagált az áradásokra

Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök elismerte szombaton, hogy kormánya nem megfelelően reagált az országban kialakult súlyos árvízhelyzetre, és támogatást ígért a leginkább sújtott déli térségeknek. A hatóságok több mint 160 halálos áldozatról számoltak be, és kiemelték: ez a szám a korábban elzárt területek megközelítésével tovább nőhet.

A miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva elismerte a kormány hiányosságait az árvízkezelésben, és elmondta, hogy elutazott a szóban forgó országrészbe, bocsánatot kért a helyi lakosságtól, amiért a kormány nem tudta gondjukat viselni és megvédeni őket.

Hozzátette: a jövő héttől megkezdik a kártérítések kifizetését a károsultaknak. További segítséget is ígért a lakosságnak, köztük adóhaladékot és kamatmentes hiteleket a helyreállítási munkákhoz.

Az utóbbi napok heves esőzései 12 déli tartományban okoztak súlyos károkat, és az áradások mintegy 3,8 millió embert érintenek. Számos település került víz alá, utak váltak járhatatlanná, több száz falu pedig megközelíthetetlenné.

A legfrissebb adatok szerint az áradásokban eddig legkevesebb 162 ember vesztette életét. A legsúlyosabb helyzet Szongkhla tartományban alakult ki, ahol 126 halálesetet erősítettek meg a hatóságok.

Szombat reggelre több térségben csökkenni kezdett az árvízszint, és sok lakó visszatérhetett otthonába, ahol elsodort bútorok, megrongálódott házak és sárral borított udvarok fogadták őket. A mentőalakulatok olyan területekre is bejutottak már, amelyek napokig megközelíthetetlenek voltak — különösen Szongkhla legnagyobb városa, Hatjaj környékén —, ahol újabb áldozatokat találtak.

A kormány szóvivője közölte, hogy Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thaiföldi király 100 millió batot (több mint egymilliárd forintot) adományoz a súlyosan megrongálódott hatjaji kórháznak, és az áradásokban életüket vesztők temetési költségeit is fedezi.