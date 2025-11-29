A pápa leveszi a cipőjét, de nem imádkozik az isztambuli Kék Mecsetben

Leó pápa szombaton ellátogatott az isztambuli Kék Mecsetbe, tisztelete jeléül levette cipőjét, de imádkozni nem látszott. Ez a katolikus egyház vezetőjeként tett első muszlim imahelyi látogatása négynapos törökországi látogatása során.

Az első amerikai pápa kissé meghajolt, mielőtt belépett a mecsetbe, majd az imám és Isztambul muftija körbevezette a hatalmas, 10 000 hívő befogadására alkalmas komplexumon.

A fehér zokniban sétáló Leó mosolygott a 20 perces látogatás alatt, és viccelődött az egyik kalauzával, a mecsetet vezető müezzinjével – a napi imára hívást vezető tisztviselővel.

A Vatikán láthatóan meglepettnek tűnt, hogy Leó nem állt meg imádkozni a látogatás során, és hogy a diyanet néven ismert török ​​állami vallási szervezet vezetője nem fogadta őt a mecsetben, ahogy azt tervezték.

A látogatás után körülbelül három órával a Vatikán sajtóközleményt adott ki, amelyben közölte, hogy mind az ima, mind a fogadtatás megvolt, bár ezek nem történtek meg. A Vatikán sajtóirodája azt nyilatkozta, hogy a közleményt tévedésből küldték.

Leó első útja, amikor a pápát szoros megfigyelés alatt tartják

Askin Musa Tunca, a müezzin a mecsetlátogatás után újságíróknak elmondta, hogy a túra során megkérdezte Leót, hogy szeretne-e egy pillanatra imádkozni, de a pápa azt mondta, hogy inkább csak a mecsetet látogatná meg.

A Vatikán a látogatás után közvetlenül kiadott közleményében azt nyilatkozta, hogy Leó „elmélkedés és meghallgatás szellemében, mély tisztelettel a hely és az ott imádkozók hite iránt” tette meg a látogatást.

Bár Leó nem látszott imádkozni a túra alatt, viccelődött Tuncával. Amikor a csoport elhagyta az épületet, a pápa észrevette, hogy egy olyan ajtón vezetik ki, amely általában bejárat, és ahol egy tábla hirdeti: „Kijárat tilos”.

– Azt írja, hogy nincs kijárat – mondta Leó mosolyogva. Tunca így válaszolt: – Nem kell kimennie, itt maradhat.

A pápa vasárnapig Törökországban tartózkodik első külföldi pápai útján, amelynek részeként Libanonba is ellátogat– írta meg a Reuters.